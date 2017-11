Rosy Abate, La serie/ Anticipazioni prima puntata: Leonardino è vivo (12 novembre)

Rosy Abate La Serie, anticipazioni prima puntata 12 novembre: Rosy Abate vive a Genova dove ha un compagno e una vita felice fino a quando scoprirà che Leonardino è vivo.

12 novembre 2017

Rosy Abate, La Serie

L’attesa è finalmente finita. Annunciata come una grande fiction che non farà rimpiangere l’amatissima Squadra Antimafia, oggi, domenica 12 novembre, alle 21.10 su canale 5, parte Rosy Abate – La serie. Giulia Michelini torna così ad indossare i panni della regina di Palermo che, in Squadra Antimafia, pur essendo uno dei personaggi più cattivi della fiction, è sempre stata molto amata dal pubblico. In squadra antimafia, Rosy Abate ha avuto un’evoluzione che l’ha portata a fare tantissime esperienze. Dalla ragazza ingenua che arriva a Palermo per coronare il suo sogno d’amore con il fidanzato, Rosy Abate si è trasformata in breve tempo in una criminale prendendo in mano le redini della sua famiglia dopo la morte dei fratelli. Rosy si è sempre divisa tra il bene e il male. A cercare di farla collaborare con la giustizia è stata Claudia Mares, a cui, nonostante la rivalità, era legata da un profondo affetto. Dopo la morte di Claudia, Rosy perde totalmente la retta via diventando di fatto la vera regina di Palermo. Mamma di Leonardo, trascina nella sua battaglia per ritrovarlo dopo che una banda di criminali di cui fa parte anche la politica Veronica Colombo l’ha rapito, anche Domenico Calcaterra. Dopo la morte del figlio, Rosy, sconvolta e senza alcun motivo per vivere, dopo aver fatto scappare Calcaterra, è stata dichiarata morta. Cosa accadrà, invece, in Rosy abate – La serie? Come ha raccontato Giulia Michelini, pur trattandosi di uno spin off di Squadra Antimafia, Rosy Abate – La serie è un prodotto diverso in cui Rosy tornerà a combattere con il suo passato. Accanto a Giulia Michelini, ci saranno Paolo Pierobon (Filippo De Silva), Augusto Zucchi, Veronica Carnelutti (Veronica Colombo), Mario Sgueglia (Luca Bonaccorso), Raniero Monaco di Lapio (avvocato Roberto), Paola Michelini (Regina Mainetti), Bruno Torrisi (Licata), Naike Anna Silipo, Paolo Bernardini, Franco Branciaroli, Ciro Esposito, Sofia Pellegrino e Stella Sabbadin.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Cosa succederà nella prima puntata di Rosy Abate – La serie? La vita di Rosy è completamente cambiata dopo l’addio alla Sicilia. In questa prima puntata assistiamo ad un salto temporale di cinque anni. Rosy ha detto addio al suo nome ed è diventata Claudia per omaggiare la sua amica Claudia Mares. Dopo l’addio alla Sicilia, Rosy si è trasferita a Genova dove lavora come commessa in un supermercato e vive una bellissima storia d’amore che la rende molto felice. Dopo aver sofferto tanto, Rosy ha finalmente una vita serena che viene sconvolta da una clamorosa rivelazione. Qualcuno, infatti, le dice che suo figlio Leonardino che lei ha sempre creduto morto in questi anni, in realtà, è ancora vivo. Al centro della vicenda c’è Filippo De Silva. Rosy e Filippo, così, cercano di proteggere a tutti i costi Leonardino, ma per farlo, la Abate dovrà tornare ad essere la regina di Palermo. Messa davanti ad una scelta, Rosy non avrà dubbi stravolgendo totalmente non solo la sua vita ma anche quella del suo compagno.

