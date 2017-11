SCARY MOVIE/ Su Canale Nove il film con Anna Faris (oggi, 12 novembre 2017)

Scary Movie, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: Anna Faris, Dave Sheridan e Jon Abrahams. La trama del film nel dettaglio.

12 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ANNA FARIS

Scary Movie va in onda su Canale Nove oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 21.15. Si tratta di una delle pellicole comiche più amate dell'ultimo ventennio che è stata diretta nel 2002 da Keenen e Ivory Wayans che rappresenta l'esilarante parodia di alcuni dei più famosi film horror di tutti i tempi. Il cast è composto da Anna Faris, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Regina Hall, Shannon Elizabeth, Shawn Wayans e Marlon Wayans. Si tratta del primissimo capitolo della saga di Scary Movie che ha avuto ben quattro sequel. Protagonisti del film sono un gruppo di giovani adolescenti che loro malgrado diventano le prede di un pericoloso ed esilarante killer seriale. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SCARY MOVIE, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Tutto ha inizio la sera in cui la splendida ed avvenente Drew Decker viene barbaramente uccisa da un misterioso serial killer che prima di raggiungerla in casa la contatta telefonicamente con minacce di morte. Si tratta solo del primo di una lunga serie di omicidi. Le indagini, guidate da Doofy Gilmore, sono affidate alla squadra meno professionale ed in gamba dell'intero distretto. Nel frattempo Buffy, Cindy e Brenda (tre amiche inseparabili) credono di conoscere il vero motivo che si cela dietro questa misteriosa scia di morte. Circa un anno prima, le tre avevano accidentalmente investito un uomo nel corso di un sinistro stradale al quale avevano assistito anche i loro fidanzati. I sei ragazzi, per evitare di finire nei guai, evitarono di confessare l'accaduto. A sostenere questa tesi è Cindy, che però non viene presa sul serio dal resto del gruppo. Poco dopo Buffy prende parte ad un concorso di bellezza e nel bel mezzo della cerimonia intravede il serial killer uccidere il suo fidanzato Greg. A quel punto la ragazza inizia ad urlare terrorizzata ma nessuno si allarma, credendo che Buffy si stia cimentando in un'interpretazione drammaturgica. Buffy vince il concorso, convinta che ciò che ha visto dal palco sia stato solo uno scherzo di Greg. Pochi giorni dopo Cindy viene attaccata in casa dal serial killer e credendo si tratti del suo fidanzatao Bobby fa arrestare quest'ultimo perché convinta che si tratti del responsabile degli omicidi. Improvvisamente Cindy ha un'idea. Organizzerà un mega party in casa per indurre il serial killer a rivelarsi d'innanzi ad una folla di spettatori.

