SERENA GRANDI E CORINNE CLÉRY/ L'attrice francese si riappacifica col figlio di Beppe Ercole (Domenica Live)

Serena Grandi e Corinne Clery sono ospiti nel salotto televisivo di Domenica Live per parlare con Barbara D'Urso rispettivamente del figlio Edoardo Ercole e del fidanzato Angelo Costabile

Infine, l’ultima parte del dibattito che vede protagoniste in studio Corinne Cléry e Serena Grandi vede la D’Urso incalzare le due donne sulla oramai nota questione delle ceneri di Beppe Ercole, l’ex compagno di entrambe: nelle settimane passate, infatti, Edoardo Ercole (figlio dell’attrice italiana) si era lamentato perché, a suo dire, la Cléry gli aveva impedito di vedere le ceneri del padre e così l’attrice francese ha modo di fare chiarezza sulla questione, spiegando di capire benissimo il dolore del giovane Edoardo, “dato che anche io sono la madre di un ragazzo che non ha il papà”. A suo dire, infatti, la virulenta diatriba è nata perché il figlio di Serena Grandi ha sbagliato a farle questa richiesta a mezzo stampa invece di chiederglielo direttamente: a tal proposito, la Cléry ha anche smentito un pettegolezzo a proposito delle suddette ceneri, ovvero che non sia più in suo possesso. “Sicuramente è vero che ho promesso a Edoardo che un giorno le avremmo lanciate assieme in acqua, dato che Beppe adorava il mare, ma le ceneri sono al momento a casa mia”. Infine, l’attrice comunica alla D’Urso anche la sua intenzione di ritirare la querela che in passato aveva sporto nei confronti del ragazzo: “Non la ritiro perché sono buona ma perché sono certa che le cavolate che aveva scritto in quell’occasione sono state dettate da un momento di dolore”. (agg. di R. G. Flore)

L'IDILLIO TRA LA CLÉRY E IL SUO ANGELO

Durante la puntata di questo pomeriggio di Domenica Live, l’oramai consueto talk show condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso, tra i vari protagonisti ci sono due coppie molto in vista nell’ultimo periodo, ovvero quella composta da Corinne Cléry e il suo compagno Angelo Costabile e quella formata da Serena Grandi e suo figlio Edoardo Ercole: le due donne, come è noto, hanno partecipato di recente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP e hanno dato vita a una polemica che si trascina ancora oggi ma che ha radici profonde, dal momento che l’attrice italiana ha accusato la sua collega francese di aver sedotto il compianto Beppe Ercole, l’uomo col quale era stata sposata e dal cui amore era nato Edoardo. Nel salotto della D’Urso i primi a entrare in studio sono la Cléry e il suo giovane fidanzato: dopo che viene mandato in onda un servizio nel quale i due vengono ripresi a giocare in un prato assieme al loro nuovo cagnolino e si giurano amore (“Dopo sette anni la conosco molto bene” dice Angelo della sua compagna), la D’Urso torna sulle parole incriminate che l’attrice aveva pronunciato a proposito del fidanzato ma la Cléry precisa subito di amare “da morire” il suo Angelo e successivamente rievoca un triste episodio per ribadire la solidità del loro legame: in passato era stata molto male a causa di una non meglio precisata malattia e aveva cominciato a chiedersi come mai un uomo così giovane “debba subire tutto ciò e stare a pezzi” per lei. Tuttavia, alla fine l’attrice spiega che questo è dovuto anche al carattere del suo fidanzato, uno che “ha degli occhioni così ma anche un carattere molto forte”.

LA PACE TRA LA GRANDI E LA CLÉRY

Dopo uno stacco pubblicitario, è la volta di Serena Grandi e suo figlio Edoardo (avuto dalla relazione col defunto Beppe Ercole) che, introdotti in studio da grandi applausi, salutano la coppia formata da Corinne Cléry e da Angelo Costabile e assistono al servizio preparato dalla produzione del programma e che documenta tutti i loro continui alterchi avvenuti durante la comune convivenza nella casa del Grande Fratello VIP. Al termine della breve clip, Barbara D’Urso premette di essere una grande amica di entrambe e poi lascia spazio alle due donne per il loro chiarimento. L’attrice francese infatti ammette che, al pari della Grandi, è una persona irruenta e spesso finisce per non ricordare nemmeno il motivo per cui un litigio era cominciato: in seguito, la Cléry ha ribadito di voler davvero bene a Edoardo sin da quando era piccolo, rinnegando di fatto la polemica nata col ragazzo quando questo l’aveva accusata di offenderlo per via dei suoi gusti sessuali. Anche a proposito invece della frase incriminata di Serena Grandi (“Si è infilata nel letto di mio marito”), la Cléry conferma di non aver rubato il marito di nessuna e, a sorpresa, anche la sua collega seppellisce l’ascia di guerra e spiega che c’è stata una sorta di misunderstanding a proposito delle sue parole; la stessa Grandi, riferendosi ai precedenti 22 anni di litigi e stilettate a mezzo stampa, chiosa dicendo che a loro due “la pace non dispiace, ma certo la guerra non ci disturba”, scatenando però la reazione piccata degli altri opinionisti in studio che non credono a una riconciliazione così veloce (“Dopo soli tre minuti di chiarimento!”) tra le due ex Gieffine dopo tanti anni di rapporti esacerbati.

