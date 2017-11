TALE E QUALE SHOW 2017/ Vincitore, classifica e pagelle: Marco Carta, Filippo Bisciglia, Annalisa Minetti

Tale e Quale Show 2017: il meglio e il peggio della serata esibizione per esibizione. Bene Filippo Bisciglia e Marco Carta; sottotono Federico Angelucci e Claudio Lippi.

12 novembre 2017 Rossella Pastore

Carlo Conti presenta Tale e Quale Show

Ultima puntata per Tale e Quale Show 2017, il varietà condotto da Carlo Conti in onda eccezionalemente al sabato sera. La finalissima della settima edizione si apre con un ballo in maschera in pieno stile carnevalesco. È Filippo Bisciglia a dare il via alle danze, sulle note del lento di Notte prima degli esami. Il refuso di Loretta Goggi la dice lunga: "Il belato... vibrato è buono". Gli esami enarrati da Venditti, nel complesso, sono superati. Discreta la performance di Annalisa Minetti... o Minelli?, che reinterpreta New York New York. Per lei è standing ovation. Sufficiente Federico Angelucci. "È uno dei pochi che quando imita le donne non canta in falsetto", fanno notare in giuria. Vero: piuttosto lo fa quando imita gli uomini (vd. Mika). Il conduttore invita sul palco Marco Carta, e temiamo stia per chiamare la pubblicità. Ma no: Solo3min è il titolo del brano. Onore al merito: il suo Giuliano Sangiorgi vince e convince. Claudio Lippi, dall'altra parte, non è convinto. Glielo si legge in faccia: perché imitare Giorgio Gaber? Ficcante la critica di Enrico Montesano: "Più che 'na Torpedo [Blu] me pareva 'n torpedone". Ricordare Gaber è sempre una buona idea. Profanarlo (quel ricordo) è un'altra cosa. Troppo facile appellarsi alle tante pecche della performance: diciamo piuttosto che Gaber è realmente inimitabile.

LA VITTORIA DI CARTA

Il giudizio definitivo è rimesso alla giuria. Federico Angelucci si aggiudica la puntata, ma è Marco Carta il vero trionfatore. La classifica finale è così strutturata: Claudio Lippi, Benedetta Mazza, Edy Angelillo, Platinette e Valeria Altobelli (ex aequo), Alessia Macari, Piero Mazzocchetti, Dario Bandiera e Federico Angelucci. Terzo posto per Filippo Bisciglia, secondo per Annalisa Minetti. Carta quasi non ci crede: "Sono emozionatissimo". Ma il cantante cagliaritano non è nuovo alle vittorie in grande stile. E che vittorie: nel 2010, fu lui ad aggiudicarsi la sessantesima edizione del Festival di Sanremo. Che in agenda ci sia anche un nuovo Sanremo? Ne parla a La vita in diretta: "Non ho il pezzo perché sono molto a fuoco su Tale e Quale. Un po' di tempo c'è... e un po' di scaramanzia non guasta mai".

