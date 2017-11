TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 12 novembre 2017: una morte ed un ritorno importanti

Teen Wolf 6, anticipazioni del 12 novembre 2017, in prima Tv su Fox. Malia e Scott vengono addestrati da Deucalion, ma subiscono l'attacco dei Cacciatori.

Teen Wolf 6, in prima Tv su Fox

TEEN WOLF 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 12 novembre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su Fox. Sarà il 19°, dal titolo "La notte dei cristalli". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra decide di organizzare la caccia all'Anuk-ite prima che sia troppo tardi. Mason (Khylin Rhambo) e Theo (Cody Christian) si ritrovano a collaborare insieme ed a raggiungere i sotterranei alla ricerca di tracce. Scott (Tyler Posey) ed il resto del branco seguono invece le tracce degli ultimi licantropi uccisi e trovano un cellulare sul posto che fa pensare ad un collegamento con qualcuno della scuola. Liam (Dylan Sprayberry) inizia a sospettare dell'insegnante di chimica, dato che nella segreteria telefonica del cellulare è presente un suo messaggio. Decide così di spingerla a trasformarsi per avere la prova, ma la donna sembra intuire le sue intenzioni, anche se le attribuisce ad una sorta di vendetta. Scott e Liam sono costretti a rivelarle del massacro dei lupi, scoprendo che sta cercando la figlia scomparsa da alcuni giorni. Nel momento stesso in cui realizzano che si tratta di Quinn (Lucy Loken), Aaron (Rhenzy Feliz) riesce ad individuare la ragazza ed è pronto ad unirsi a lei. Nel frattemop, Lydia (Holland Roden) e Malia (Shelley Hennig) fanno di tutto per capire se Halwyn (Casey Deidrick) sia ancora vivo e decidono di estrarre il proiettile dalla sua testa nonostante il rischio di ucciderlo in via definitiva, data la presenza di un forte quantitativo di argento. Portata a termine la missione, scoprono che l'Anuk-ite è in grado di pietrificare le persone con il solo sguardo una volta unite le due metà. Nel frattempo, Mason riferisce a Theo di non essere in grado di dimenticare ciò che la Chimera ha fatto al branco alcuni mesi prima. I due vengono però attaccati da Aaron e Theo riesce a salvare l'amico appena in tempo. In seguito al tradimento della Finch (Michelle Clunie), Scott e Liam vengono presi di mira da Quinn, che ferisce la madre nel tentativo di unirsi ad Aaron. La mannara è quindi costretta a trasformarsi per poter guarire, nonostante il suo rifiuto. Prima che Halwyn muoia, Lydia e Malia scoprono che l'unico modo per fermare l'Anuk-ite è catturarlo e confinarlo come ha fatto lui in passato, ma vengono messe in guardia sul fatto che le due metà non debbano unirsi. In quel momento, Quinn e Aaron si trovano nella biblioteca ed anche se Liam cerca di attaccarli, riescono a formare l'unica e terrificante creatura. L'Anuk-ite si introduce poi nell'ospedale di Beacon Hills per controllare che Halwyn sia morto, ma trova al suo posto Gerard (Michael Hogan) ad attenderlo. Il Cacciatore intende infatti avvalersi del suo aiuto per eliminare Scott ed il resto del branco, promettendogli di contro di liberarlo dalla sua condizione.

ANTICIPAZIONI DEL 12 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 19 "LA NOTTE DEI CRISTALLI"

Chris Argent viene informato di un massacro avvenuto in Brasile che sembra ricollegato a Derek. Una volta rintracciato, scopre che il mannaro si trova sul posto per trovare lo strozzalupo giallo ed anche se i due riescono ad ottenere la sostanza, vengono aggrediti da Kate. La donna rivela di essere dalla parte di Gerard e riesce a ferirli ed a derubarli, annunciando di voler uccidere Scott. Nel frattempo, Gerard e Tamora consegnano le armi a tutti i cittadini di Beacon Hils, mentre Scott e Malia decidono di chiedere aiuto a Deucalion perché li addestri a colpire l'Anuk-ite senza che questi possa guardarli. Lydia invece ha una chiara visione in cui vede Peter, Scott e gli altri amici pietrificati. Subito dopo, Scott e Malia vengono presi di mira dai Cacciatori e Deucalion viene ucciso, ma Nolan decide di tradire il suo gruppo e convince Liam a seguirlo in ospedale per mostrargli che Tamora ha rinchiuso all'interno dei mannari.

© Riproduzione Riservata.