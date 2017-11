Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nilufar Addati sul trono: una critica inaspettata (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: primi problemi per Nilufar Addati. Per la nuova tronista arriva la frecciatina della mamma di Mattia Marciano ma...

12 novembre 2017 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

I sospetti degli ultimi giorni sono stati confermati: Nilufar Addati è la nuova tronista di Uomini e Donne e se gran parte del pubblico è entusiasta del suo ritorno in studio c'è chi invece ha lanciato dure accuse all'ex corteggiatrice. Ha sorpreso molti scoprire che la mamma di Mattia Marciano su Instagram ha lanciato dure frecciatine all'indirizzo dell'ex corteggiatrice di suo figlio. Per la signora infatti l'obiettivo di Nilufa, sin dall'inizio del suo percorso a Uomini e Donne, era proprio quello di ottenere il trono. La ragazza avrebbe "giocato bene le sue carte" e ottenuto ciò che desiderava. I telespettatori di Uomini e Donne non sono però in accordo con le dichiarazioni della signora Marciano. Nilufar dà poco peso alle critiche ricevute ed è invece concentrata su questo nuovo perzorso.

NILUFAR PRONTA A TROVARE L'AMORE

Nel video di presentazione si è così descritta: “Mi presento per quelli che ancora non mi conoscono. Sono Nilufar, ho 19 anni e vengo da Napoli, la città più bella del mondo. Mia madre è iraniana mentre il mio papà è napoletano. - poi ancora su di se racconta - Sono al primo anno di Scienze della comunicazione e da grande mi piacerebbe fare la giornalista enogastronomica. Sono una ragazza semplice e con tanti sogni nel cassetto. Soffro il fatto di essere figlia unica quindi sogno una famiglia numerosissima. Non sono molto fortunata con gli uomini, di solito scappano. - e conclude dichiarando ciò che cerca in un uomo - Voglio un ragazzo maturo, che si prenda cura di me”.

