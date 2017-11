Uomini e Donne/ Anticipazioni, periodo difficile per Tina Cipollari? La decisione del marito Kikò (Trono Over)

12 novembre 2017 Anna Montesano

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Siamo abituati a vederla sempre scoppiettante, allegra e pronta a dire la sua senza peli sulla lingua, ma dietro le telecamere Tina Cipollari pare sia nel mezzo di un periodo non proprio facilissimo. L'opinionista di Uomini e Donne, che dà il meglio di se soprattutto nel trono Over quando ha di fronte a sè la sua ormai acerrima nemica Gemma Galgani, pare infatti stia vivendo un periodo particolare dal punto di vista sentimentale e familiare. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di crisi in atto nel suo matrimonio con Chicco Nalli, Kikò, noto hair stylist da quest'anno ospite fisso nel salotto di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. Se proprio qui lui ha affermato un deciso "no comment" quando gli è stato chiesto di Tina, la Cipollari preferisce silenziare in merito e non fare chiarezza.

TINA CIPOLLARI E CHICCO NALLI: NUOVA SEPARAZIONE?

Dalle ultime news pare tuttavia che la situazione per Tina e Kikò possa ulteriormente complicarsi. Il settimanale Spy ci svela infatti l'indiscrezione secondo la quale Nalli potrebbe essere in partenza per un reality show. ma non italiano. Pare sia L'isola dei Famosi spagnola la meta ambita dal marito della Cipollari, che ha rivelato: "Per un reality realizzato in Italia avrei meno problemi perché saprei di essere vicino a mia moglie. Ho bisogno di affrontare un percorso interiore, sento la necessità di far uscire il Chicco nascosto in qualche parte dell’anima". Fa cenno a Tina ma, come svela Spy, quando gli si chiede di approfondire, lui preferisce silenziare. D'altronde questa lontananza potrebbe da una parte rafforare il loro rapporto, dall'altra distruggerlo per sempre.

