Valerio Braschi / Chi è il Vincitore MasterChef Italia 6

Valerio Braschi vince la sesta edizione di Masterchef Italia e conquista i quattro giudici del cooking show, ecco chi è, cosa ha vinto e il menu che ha cucinato in gara.

12 novembre 2017 Valentina Gambino

MasterChef Italia 6, vince Valerio Braschi

Valerio Braschi è il giovane vincitore della sesta edizione di MasterChef Italia. Il ragazzo ha conquistato la prima posizione ad appena 18 anni, battendo in corsa Gloria Enrico e Cristina Nicolini. Stasera, domenica 11 novembre, verrà trasmessa in replica su TV8, la puntata conclusiva del famoso cooking show tanto amato dagli estimatori e coloro che hanno un occhio di riguardo nei confronti della cucina. Valerio durante la sua esperienza televisiva, ha conquistato Carlo Cracco, anche per via della sua creatività e il modo di intendere i piatti sperimentando con le nuove creazioni. Il giovane Braschi durante il suo percorso televisivo è stato molto apprezzato anche dagli altri giudici del programma, per via del suo costante azzardo e per la voglia di osare, soprattutto nel corso della finalissima che vedrete in chiaro questa sera in replica sul canale 8 del digitale terreste. Braschi durante la puntata finale ha rischiato moltissimo con un menu particolare che ha superato di gran lunga i piatti creati dalle sue rivali.

Braschi ha creato il menu per la finalissima di MasterChef Italia 6, chiamandolo "Valerio 18.0", titolo scelto per la sua età. Tra le portate, un primo antipasto chiamato semplicemente "Il Mare", per passare a "Ricordo di un amico", una tartare di wagyu con polpa di riccio di mare, farro croccante e aria di shisoche. Poi si passa al primo piatto dal nome "L'apparenza inganna" per poi servire "Black code in olio cottura". Si conclude il tutto con un "Semifreddo di Lorenzo" al basilico e vaniglia con salsa al frutto della passione, lampone, mandorla e cacao. Questo ultimo slancio però, pare non conquistare i giudici. Nonostante ciò, la sua simpatia e la creatività hanno giocato a suo favore facendogli conquistare la vittoria della sesta edizione del talent show dedicato alla cucina. Per Valerio quindi, una vittoria meritatissima con un bottino di 100mila euro in gettoni d'oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette pubblicato lo scorso 20 marzo dal titolo "Mystery Boy - La mia idea di cucina in 100 ricette".

