WALL STREET/ Su Iris il film con Michael Douglas e Charlie Sheen (oggi, 12 novembre 2017)

Wall Street, il film in onda su Iris oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: Michael Douglas, Charlie e Martin Sheen, alla regia Oliver Stone. La trama del film nel dettaglio.

12 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

MICHAEL DOUGLAS NEL CAST

Il film Wall Street va in onda su Iris oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 23.15. Si tratta di un grande classico della cinematografia americana che è stata diretta e co-scritta dal regista premio Oscar Oliver Stone che vede nel suo cast alcuni nomi di attori conosciuti al grande pubblico come Michael Douglas, Charlie e Martin Sheen e Daryl Hannah. Questo film è stato fortemente voluto dal regista stesso come tributo al padre, Lou Stone, che era un broker proprio durante la Grande Depressione qui descritta. La colonna sonora è stata affidata a Steward Copeland, ex-batterista dei Police e compositore di una lunga serie di colonne sonore per importanti film di Hollywood. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

WALL STREET, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra la storia di un giovane broker di Wall Street, Bud Fox, (interpretato da Charlie Sheen), che riesce finalmente a lavorare con il suo mito, Gordon Gekko (Michael Douglas). Per riuscirci, gli fornisce informazioni di insider trading sulla Bluestar Airlines, la compagnia aerea dove lavora il padre, interpretato dal vero padre Martin Sheen. Dopo qualche tempo, Gekko decide di diventare cliente di Bud, al quale gli viene affidata una parte del suo capitale. Per guadagnare i soldi e la fiducia del suo mentore però, Bud dovrà mettere in atto mosse sconsiderate e al limite della legalità e della moralità, spiando colleghi e capi. Nel frattempo, Bud si arricchisce e si guadagna una fidanzata trofeo, la decoratrice d'interni Darien, che resterà però sempre segretamente legata a Gekko. La visibilità del giovane cresce sempre di più, tanto da attirare l'attenzione della Securities and Exchange Commission. Ispirato dal padre, Bud suggerisce a Gekko di comprare la Bluestar Airlines per rimetterla in sesto, ma l'avarizia di quest'ultimo ha il sopravvento e decide di liquidare l'azienda. Per ripagarlo con la stessa moneta, il giovane broker s'incontra in segreto con altri colleghi per svalutarne le azioni. Ma ormai è troppo tardi e Bud viene arrestato.

© Riproduzione Riservata.