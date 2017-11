WAR HORSE/ Su Rete 4 il film con Jeremy Irvine e Emily Watson (oggi, 12 novembre 2017)

War horse, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 novembre 2017. Nel cast: Jeremy Irvine e Emily Watson, alla regia Steven Spielberg. La trama del film nel dettaglio.

12 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film di guerra nella prima serata di Rete 4

NEL CAST JEREMY IRVINE

Il film War horse va in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata prodotta congiuntamente negli Stati Uniti D'America e nel Regno Unito nel 2011 per la regia del bravo Steven Spielberg ed è ascrivibile al genere dei film di guerra a connotazioni drammatiche. La pellicola che si basa su uno scritto letterario composto da Michael Morpurgo è stata sceneggiata da Richard Curtis, e prodotta dallo stesso regista che si è basato per la produzione su un cartello di case cinematografiche (DreamWorks Pictures, Reliance Entertainment, Amblin Entertainment, The Kennedy/Marshall Company). Ottimo il cast di attori tra di essi si segnalano nei ruoli principali Jeremy Irvine e Emily Watson. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

WAR HORSE, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla vita di un cavallo, animale mite e molto docile. L'animale acquistato per trenta ghinee da un affittuario del Devon, viene chiamato Joey ed entra a far parte della vita della famiglia Narracott. Il cavallo viene utilizzato in maniera preminente per aiutare la famiglia a guadagnarsi da vivere con le attività agricole, e viene accudito dal piccolo figlio dei Narracott, Albert. La bravura dell'equino unita alla passione di Albert per quello che diviene un suo inseparabile amico conquistano tutto il villaggio, e fanno guadagnare ai due le simpatie di tutti i paesani. La famiglia, nonostante l'impegno, è però costretta a vendere l'animale all'esercito, i militari sono in cerca di animali da utilizzare sul teatro di guerra e nonostante la ritrosia di Albert, Joey viene mandato al fronte a seguito del capitano Nicholls. Il graduato aveva promesso al piccolo Narracot di aver cura della bestia, ma purtroppo il soldato perisce in combattimento. Da quel momento il cavallo conosce diversi padroni, tutti però imparano ad amarlo non solo grazie alla sua docilità ma anche ad un principio di umanità che la grande guerra nasconde ma non fa scomparire dall'animo umano. Gli anni passano e alla fine anche il giovane Albert va sotto le armi, egli diventa un valoroso soldato insignito di tanti riconoscimenti per le sue eroiche azioni contro l'esercito tedesco. Un giorno mentre viene ferito gravemente agli occhi, staziona in un ospedale da campo, viene a sapere la storia di un cavallo che miracolosamente si era salvato dagli scontri, il presentimento gli dice che l'animale è il suo cavallo, e sfidando il fuoco dei tedeschi rischia la vita per raggiungerlo nella terra di nessuno. La storia commuove tutto il reggimento, con i commilitoni di Albert che riescono nuovamente a salvare l'animale grazie ad una colletta. Alla fine, dopo altre peripezie il cavallo ritorna con il suo padrone nella vecchia fattoria, e qui viene riconsegnato al padre di Albert, chiudendo quel cerchio che lo aveva portato in tante battaglie, ma aveva permesso al fato di risparmiarlo dagli orrori della carneficina che la guerra aveva portato con se.

