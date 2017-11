AIDA YESPICA/ La venezuelana sarà la prima finalista del reality? (Grande Fratello Vip 2)

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, la showgirl venezuelana pronta a tornare sui suoi passi? In arrivo la sorpresa del fidanzato Giuseppe Lama al Grande Fratello Vip 2

13 novembre 2017 Anna Montesano

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

Questa sera, lunedì 13 novembre, andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Tra i protagonisti della puntata ci sarà sicuramente Aida Yespica: la bella venezuelana sarà chiamata a chiarire il suo rapporto con Jeremias Rodriguez e potrebbe incontrare Geppy, il suo (ex?) fidanzato. Inoltre la bella venezuelana non essendo in nomanti questa settimana potrebbe essere la prima finalista della seconda edizione del reality. Questa sera, infatti, Ilary Blasi annuncerà il nome del primo finalista che sarà immune da tutte le nomination fino alla puntata prima della finale e potrà godersi tranquillamente le ultime tre settimane all’interno della casa di Cinecittà. Aida è stata spesso in nomination ma ha sempre avuto la meglio sugli sfidanti al televoto. Riuscirà anche a conquistare il primo posto da finalista? Appuntamento alle 21.30 su Canale 5 per scoprirlo. (agg. Elisa Porcelluzzi)

COSA SUCCEDERÀ CON JEREMIAS?

Un nuovo triangolo è ormai nato nella casa del Grande Fratello Vip 2. Dopo Cecilia - Francesco - Ignazio, è un altro Rodriguez a finire al centro delle polemiche. Jeremias Rodriguez ha infatti palesemente dichiarato di essere attratto da Aida Yespica e di non riuscire ad essere semplicemente un suo amico. “C’è un’attrazione… gliel’ho fatto capire, io con lei non voglio essere amico! - ha infatti dichiarato Jeremias in un recente confessionale, per poi aggiungere - Abbiamo iniziato sempre scherzando, ma oggi mi rendo conto che mi succedono delle cose con lei e faccio sempre più fatica a starle vicino facendo credere che sia un’amicizia!“. Se l'argentino palesa di volere un rapporto molto più forte di una semplice amicizia, ben diverso è il comportamento di Aida Yespica.

AIDA E GEPPY, RICONCILIAZIONE IN DIRETTA?

Altalenante e abbastanza confusa è infatti la showgirl che, dopo la delusione provata dal messaggio d'addio ricevuto dal fidanzato Giuseppe Lama la scorsa settimana, sembrava pronta a chiudere questa storia a non pensarci più e concentrarsi su se stessa. Da qui un netto avvicinamento a Jeremias che, tuttavia, non ha mai superato determinati limiti. Tutto è cambiato però quando la Yespica ha ricevuto un messaggio aereo - Es que este amor es azul como el mar, azul‘ - che la showgirl ha spiegato essere la frase d'amore di una canzone che ascoltava spesso con Geppy. Un evidente passo indietro del fidanzato che ha destabilizzato Aida che, da quel momento, sembra aver iniziato credere che la loro storia d'amore non è ancora finita. Intanto da Verissimo arriva l'indiscrezione secondo la quale Geppy nella diretta di questa sera potrebbe fare un'importante sorpresa ad Aida, cosa che sancirebbe il ritorno di fiamma tra i due.

