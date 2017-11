ALESSIO BRUNO E VALERIA BIGELLA / Si sono lasciati: l'annuncio della coppia di Temptation Island 4

Alessio Bruno e Valeria Bigella si sono lasciati: la coppia si era messa alla prova a Temptation Island 4 ed era uscita insieme dal programma. Poi l'annuncio della rottura.

13 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Alessio Bruno e Valeria Bigella

Un'altra coppia che era balzata alle cronache grazie alla partecipazione a Temptation Island 4 è ufficialmente giunta al termine. Si tratta di Alessio Bruno e Valeria Bigella, che durante il programma estivo avevano vissuto momenti di grande tensione salvo poi decidere di continuare la loro avventura insieme dopo il falò finale. Come accaduto per altri loro compagni di avventura, anche in questo caso i telespettatori avevano evidenziato più di qualche perplessità, convinti che sarebbe stata dura dimenticare le tante comprensioni. Eppure le dichiarazioni fatte nelle settimane successive a Temptation Island 4 non lasciare spazio ai dubbi. Intervistato a Radio Radio, Alessio appariva certo del suo legame con Valeria, al punto da considerarla la sicura madre dei suoi figli: "Valeria sarà la madre dei miei figli, ma prima di fare un passo così importante dobbiamo sistemare alcune cose, perché non mi piacciono le famiglie che nascono e dopo 2 anni si distruggono. Abbiamo basi importanti, ma alcune crepe da sistemare." Anche lei era apparsa più forte e convinta della maturità del fidanzato: "Prima dobbiamo risolvere delle cose tra di noi, perché il programma ci ha creato diversi altri problemi, ma ora vedo Alessio molto più maturo di prima".

È rottura tra Alessio Bruno e Valeria Bigella

A distanza di un paio di mesi dalla conclusione di Temptation Island 4, la relazione tra Alessio Bruno e Valeria Bigella è giunta al termine. Da settimane la notizia era nell'aria, poiché la coppia non si vedeva insieme nei social network dove aveva persino smesso di seguirsi, e a spazzare ogni dubbio è stato proprio l'ormai ex fidanzato sulle sue Instagram Stories: "Ragazzi io e Valeria non stiamo più insieme", ha scritto in modo lapidario senza lasciare spazio ai dubbi. Lei per il momento evita invece qualsiasi dichiarazione, limitandosi a pubblicare alcune foto nelle quali appare da sola o con amici. Tale rottura arriva pochi giorni dalla fine della storia tra Nicola Panico e Sara Affi Fella, poi proclamata tronista di Uomini e donne. Per quanto riguarda invece la coppia formata da Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, che tanto aveva fatto emozionare e divertire durante il programma, la rottura era già stata annunciata a fine agosto, durante la prima registrazione del dating show di Maria De Filippi.

