AUDITEL/ Ascolti tv domenica 12 novembre: risultati in ritardo, ecco a che ora escono

I dati di ascolti di domecnia 12 novembre non sono ancora stati resi noti. Auditel parla di inconventiente tecnico, ma in tanti trovano singolare il ritardo.

13 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Grande attesa per i dati auditel di domenica 12 novembre. A che ora escono? Questo lunedì mattina alle 10 (l’ora canonica di pubblicazione) non sono stati resi i noti i dati di ascolti di ieri sera in cui si sono “sfidati” programmi di punta della tv di Stato e delle tv private. Su Canale 5 ha debuttato la fiction Rosy Abate, spin-off della celebre Squadra Antimafia, e su Italia 1 è andata in onda una “calda” puntata de Le iene, con i servizi sulle accuse di molestie a Fausto Brizzi e sugli abusi in Vaticano. La prima serata di La7 ha visto il debutto di Massimo Giletti con il suo nuovo talk Non è l’Arena; mentre Rai 1 ha mandato in onda una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio. L’attesa per scoprire se ha vinto Fazio o Giletti potrebbe protrarsi fino alle 16. Il motivo del ritardo, ha fatto sapere Auditel, è dovuto un inconveniente tecnico nel processo di trasferimento delle informazioni che necessita di un riconteggio dei dati - integri e perfettamente raccolti - per evitare errori. “Auditel rivendica il ruolo di co-protagonista nello scenario tv e dunque si fa attendere come fanno le star. Come dargli torto se tutti pendono dalle sue labbra?”, ha ironizzato su Twitter Giancarlo Leone, ex Rai e ora a capo della società Q10 Media. E ancora: “L’attesa vale la candela. Dai che manca poco. Ci sarà tempo per commentare”.

DATI AUDITEL IN RITARDO, IL COMMENTO DI CAIRO E DEGLI UTENTI SU TWITTER

Ma non tutti hanno apprezzato l’ironia di Leone. “Mi stupisce molto che proprio oggi, dopo il primo duello tra Fazio e Giletti, ci sia un ritardo così importante della pubblicazione dei dati Auditel di ieri sera. Non voglio pensare male, anche se qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato ma si indovina”, ha commentato Urbano Cairo, editore di La7, come riporta il Corriere della Sera. Cairo non è l’unico a trovare "singolare" questa interruzione del servizio: “Ma guarda caso oggi i dati #auditel sono in ritardo... curioso vero? Ma si dai, sempre a pensare male... è colpa del freddo, no di Saturno contro, o del buco dell'ozono?”, “I dati #auditel usciranno appena avranno depositato l'assegno ricevuto per falsarli” e “Dati #auditel al trucco e parrucco come nelle peggiori dittature sudamericane. La Banda dell'Auditel colpisce ancora!”, hanno commentato ironicamente alcuni utenti su Twitter.

LE PAROLE DI ANZALDI E BRUNETTA

“Il grave ritardo della diffusione dei dati Auditel alimenta nuovi dubbi sul meccanismo di rilevazione degli ascolti televisivi”, ha commentato su Facebook Michele Anzaldi, deputato Pd e segretario della Commissione parlamentare Rai. Prosegue Anzaldi: “Stavolta siamo di fronte ad un ritardo di oltre 6 ore sull’elaborazione e diffusione dei dati. Cosa è successo? Perché non ci sono comunicazioni ufficiali? Come fa il servizio pubblico, socio Auditel, ad accettare il perdurare di una gestione così opaca e senza trasparenza? Chi controlla l’operato dell’Auditel? Se Auditel sbaglia, commette errori o causa disservizi, non c’è alcun sistema di controllo”. Secondo il segretario occorre definire con chiarezza nuove forme di controllo sulla rilevazione degli ascolti televisivi, soprattutto per valutare il reale gradimento del pubblico che paga il canone. Infine Anzaldi si chiede: “Perché i vertici di Viale Mazzini non pretendono un controllo più accurato sui sistemi Auditel? Perché non viene avviata una seconda verifica sui dati?”. Anche Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha espresso su Twitter i suoi dubbi: “Proprio oggi, guarda caso, dopo lo `scontro´ tra Fazio (Rai1) e Giletti (La7), l’Auditel va in tilt. Che dire... a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”.

