Aida Yespica/ "Scarica" Jeremias Rodriguez in attesa di Giuseppe Lama? (Grande Fratello Vip 2017)

Aida Yespica è riuscita a salvarsi dalle nomination del Grande Fratello Vip 2017 di questa sera. Ma si discute del suo presunto bacio con Jeremias Rodriguez

Aida Yespica

Aida Yespica è riuscita a salvarsi dalle nomination del Grande Fratello Vip 2 di questa sera, dato che i concorrenti hanno preferito evitarle in qualsiasi modo una nuova settimana di ansie e paure. La modella ha vissuto una tripletta di nomination in precedenza ed è riuscita a sconfiggere Jeremias Rodriguez al televoto. Anche per il pericolo scampato ha richiesto agli altri concorrenti di non farla andare in nomination per una nuova settimana, ma è stato un altro evento a creare dei problemi alla modella. Aida ha infatti ricevuto un messaggio stringato da Giuseppe “Geppy” Lama, che ha deciso di non contattarla e di restituirle un braccialetto per via del presunto bacio con Jeremias Rodriguez. Ilary Blasi ha infatti chiesto in puntata ai due protagonisti di rivelare quanto accaduto dietro la famosa tenda rossa del confessionale, in cui sembra che si sia consumato un momento di passione. Entrambi hanno invece smentito ogni voce e in particolare Aida ha deciso di non scusarsi con il fidanzato, sicura di essere dalla parte del giusto. Subito dopo è scoppiata però a piangere fra le braccia di Cecilia Rodriguez, mantenendosi allo stesso tempo lontana dal fratello Jeremias.

AIDA YESPICA, IL RAPPORTO CON JEREMIAS RODRIGUEZ

I diversi aerei che hanno sorvolato sulla Casa del Gf Vip 2 sembrano indicare che Aida Yespica e Geppy Lama abbiano chiarito quanto avvenuto nella scorsa puntata. La modella si era ripromessa di stare da sola subito dopo la rottura voluta dal fidanzato e di non voler avere Jeremias Rodriguez nelle vicinanze. Anche se l'argentino ha cercato più di una volta di parlarle, la concorrente ha preferito rimandare in più di un'occasione. Solo negli ultimi giorni i due sembrano ritornati uniti come prima, forse per via dei messaggi d'amore inviati da Geppy. Quest'ultimo ha inviato in particolare un aereo con una scritta che riportava alcune parole di una canzone cara alla coppia, sottolineando così di voler avere la modella ancora al suo fianco. Aida crede che il suo gesto sia dovuto a un rimorso successivo al gesto precedente, ma è comunque intenzionata a risolvere le cose una volta uscita dalla Casa. Dal canto suo Jeremias fa invece orecchie da mercante e approfitta di ogni occasione per ricordarle quale effetto gli faccia la sua vicinanza. In un particolare momento, l'argentino ha infatti confidato alla modella di trovare difficile starle lontano e in seguito i due si sono sdraiati nello stesso letto, anche se divisi da un cuscino.

LE CHANCE DI VITTORIA

Le ultime nomination del Gf Vip 2017 potrebbero aver messo in luce la forte popolarità di Aida Yespica. Il fatto che la concorrente sia riuscita a salvarsi da tre eliminazioni è infatti significativo, un punto a suo vantaggio che sembra tuttavia contrastare con quanto espresso sui social. La Yespica è infatti la concorrente meno menzionata nei dibattiti fra i fan e quanto avvenuto con Jeremias Rodriguez non ha fatto altro che alimentare una forte polemica. Federica Panicucci ha calcato inoltre la mano durante una puntata di Mattino 5, in cui ha rivelato che la Yespica avrebbe ammesso che il bacio con Jeremias c'è stato veramente. Parole che tuttavia sembra non aver sentito nessun altro, anche se le possibile futura coppia si trova ora al centro dei riflettori. Aida non dimostra tra l'altro di essere travolta dalla passione per il fratello di Belen, dato che in questi ultimi giorni ha fatto davvero di tutto per mantenere una certa distanza. È stata infatti la modella a pretendere che fra loro venisse messo un cuscino, nonostante abbia accettato di condividere lo stesso letto per qualche ora.

