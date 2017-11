Alessandro Travaglio/ Video, chi è il figlio del giornalista Marco: tra rap e social

Chi è Alessandro Travaglio? La domanda che si saranno fatti in molto, soprattutto i non giovanissimi, assistendo alla puntata de Le Iene in onda questa sera, domenica 12 novembre 2017. Alessandro Travaglio, meglio noto sui social network come dj Trava, è stato protagonista di uno scherzo organizzato dal noto programma di Italia Uno nei confronti di Marco Travaglio, suo padre e noto giornalista. Il direttore de Il Fatto Quotidiano è stato raggirato: il figlio gli ha fatto credere di partecipare al Frande Fratello Vip, reality show di punta di Mediaset, la tv del nemico numero uno Silvio Berlusconi. Un vero e proprio incubo per Marco Travaglio, che non ha risparmiato serie critiche alla decisione del figlio: “Sono direttore del Fatto Quotidiano, devo venire a sputtanare un intero giornale in un programma di Mediaset quindi di Berlusconi? Gente che ha cercato di rovinarmi. Io se li incontro per strada li stiro con la macchina, sono personaggi orrendi, sono la feccia dell'Italia”. Per fortuna, per il giornalista e per suo figlio, tutto si è dissolto in uno scherzo goliardico.

CHI E’ ALESSANDRO TRAVAGLIO

Alessandro Travaglio ha 22 anni ed ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa da quella di papà Marco, noto giornalista: ha scelto la via della musica, dedicandosi al rap. Una passione che è nata fin da piccolo, grazie a Fabri Fibra e ai Dogo. Un amore sbocciato definitivamente anni dopo, con le prime canzoni scritte e le prime collaborazioni di livello, a partire dallo stesso Fabri Fibra. Due anni fa, quando aveva appena venti anni, Alessandro Travaglio ha partecipato al noto talent show Italia’s Got Talent con un suo pezzo rap ed ha conquistato tutti per energia e divertimento.

Una strada, quella del rap, che sta continuando a percorrere tra esibizioni nei vari locali e collaborazioni con colleghi, che gli stanno portando anche un notevole seguito sui social network: quasi 3 mila follower su Instagram. In attesa di nuovi pezzi da hit…

