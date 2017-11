Amici 17 Casting 2018 / Ultima settimana prima della diretta di Canale 5

Quali saranno gli ultimi nomi che si aggiungeranno alla lista dei possibili candidati al banco di Amici 17 ad un passo dalla prima diretta di Canale 5? Ecco le novità

13 novembre 2017 Hedda Hopper

amici 2017

Mancano sempre meno giorni alla prima diretta di Amici 17 su Canale 5, la stessa che ci regalerà la formazione della classe che ci terrà compagnia in questo 2017-2018, ma chi accederà banco e otterrà gli ultimi sì in questa settimana di casting? L'appuntamento sarà ancora una volta su Real Time nel primo pomeriggio per una nuova settimana insieme ai ragazzi che sperano di ottenere un sì e prendere parte all'ultimo stop che potrebbe regalare loro un posto nella scuola di Amici, salvo sfide e altri colpi di scena. Nei giorni scorsi lacrime e no hanno sconvolto sia coloro che partecipano ai casting e sia chi ha guardato le puntate da casa mentre molti volti noti, ex di X Factor e The Voice, hanno ricevuto un sì. Tra le novità di questa stagione possiamo già notare molti aspiranti concorrenti in arrivo da fuori i confini italiani e l'assenza dei professori.

AD UN PASSO DALLA PRIMA DIRETTA DI AMICI 17

Sono Marcello Sacchetta e Stefano De Martino ad accogliere i ragazzi in studio e in sala relax e sono sempre loro che li abbracciano sia quando l'esito è negativo che positivo. Gli stessi "conduttori" hanno avuto modo di commuoversi per i racconti o le esibizioni dei ragazzi evidenziando sin da subito il taglio che Real Time ha voluto regalare a questo casting dove sono poche le risate ma tante le emozioni che abbiamo vissuto, cosa succederà e chi salirà sul palco in quest'ultima settimana di casting? Al momento non sappiamo ancora quali saranno gli artisti che tenteranno il tutto per tutto, ma quello che è certo è che i posti sono sempre di meno e solo sabato la risposta definitiva distruggerà i loro sogni o meno.

