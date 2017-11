Andrea Damante / Il fidanzato di Giulia De Lellis sarà in studio! (Grande Fratello Vip 2017)

Andrea Damante, il fidanzato di Giulia De Lellis tranquillizza i fan: nessuno l'ha cacciato dalle dirette del Grande Fratello Vip 2, ecco le sue attente precisazioni sui social.

13 novembre 2017 Valentina Gambino

Andrea Damante

Andrea Damante continua ad essere il fan numero uno della fidanzata Giulia De Lellis. Dopo aver preso parte della prima edizione del Grande Fratello Vip, il deejay veronese conosce perfettamente le dinamiche di gioco ecco perché, in più di una occasione ha avuto modo di tranquillizzare la fidanzata sugli sviluppi spinosi che si creavano in studio. Proprio l'esperta in tendenze, durante le passate puntate in diretta, si è scontrata con Alfonso Signorini fino ad incendiare anche la madre in studio. In quella occasione, Andrea con calma ha cercato di rasserenare la sua fidanzata, con parole di conforto evidenti. Proprio Parpiglia, autore televisivo e stretto collaboratore di Signorini, ha affermato che non c'è alcun rancore nei confronti della De Lellis e proprio lui, sente telefonicamente l'ex tronista molto spesso. Andrea Damante, di recente ha avuto modo di raccontare quanto fosse orgoglioso del comportamento impeccabile della sua fidanzata e anche dei ragazzi che, per fortuna, non hanno cercato altro approccio a parte l’amicizia disinteressata.

Andrea Damante fiero della sua Giulia: la lettera di lei

“Sono contento! Lei è molto giovane e sta facendo un bel percorso, mostrando pregi e difetti. Muoio dal ridere quando fa le imitazioni e anche nei momenti di sconforto si è tirata su bene. Si rapporta in modo molto intelligente, soprattutto con persone più grandi di lei. Simona Izzo mi ha detto: ‘La tua ragazza ha uno spessore e carattere straordinari’”, ha raccontato Andrea Damante tramite una intervista tra le pagine del settimanale Nuovo. Poi ha menzionato proprio il rapporto di Giulia con gli altri coinquilini della Casa: "Non sono geloso. Giulia ha un comportamento esemplare nei miei confronti. Anche i ragazzi nella casa “Sono tutti molto simpatici e rispettosi (…) Lei è sé stessa sia davanti alle telecamere che lontano dai riflettori. Non cambia per niente. Ne parlavo anche con la sua mamma l’altra sera". Giulia però, dopo due mesi di lontananza forzata, ha mostrato attimi di smarrimento fino a scrivere una missiva alla sua dolce metà: “Sto malissimo. Sono 51 giorni che non tocco il mio fidanzato, per la prima volta da un anno e mezzo che sono la sua fidanzata”, aveva affermato Giulia. Poi ha raccontato che delle volte, la sua mancanza è talmente forte da toglierle il fiato: “Secondo me questa esperienza o separa o rafforza ancora di più il rapporto. Ci siamo già passati abbiamo avuto la certezza che in quel caso l’ha rafforzato in questo caso è un ulteriore prova che non è detto che sarà per lui anche così!", aveva poi concluso.

Damante cacciato dallo studio? La verità

Nel frattempo in rete, proprio nel corso degli ultimi giorni era nata una nuova polemica: Andrea ed i familiari di Giulia erano stati cacciati dalle dirette del GF Vip? In rete infatti, tutti quanti hanno incominciato ad avere dubbi data l’assenza di amici e persone care a sostegno della De Lellis nel corso delle ultime due puntate dopo il caos successo con Alfonso Signorini. Sul web poi, è incominciata a girare una leggenda “strillata” a grande voce: Damante cacciato dalle puntate del lunedì sera? Mentre il diretto interessato continuava a tacere, in rete il caos regnava sovrano, tra congetture e possibili vendette. Il deejay quindi, dopo aver visto che le polemiche non si fermavano più, ha deciso di rompere il silenzio spiegando la situazione: “Ma non è vero – ha esordito il deejay veronese – In puntata si va quando ce n’è il bisogno (non è uno stadio dove compri il biglietto per tifare la tua squadra…) nelle ultime due puntate sono stati trattati altri temi non riguardanti direttamente Giulia quindi ecco svelato il mistero… E comunque le pagine fan ufficiali o meno non sono la bocca della verità…”.

L'annuncio sui social in vista della nuova puntata

Giulia De Lellis è in nomination, quindi rischia di essere eliminata dal Grande Fratello Vip 2. Ci sarà Andrea Damante in studio pronto a sostenerla nella nuova puntata di oggi? La risposta l'ha data il diretto interessato, che ha garantito la sua presenza nello studio di Cinecittà. Il deejay veronese ha affrontato la questione di persona sui social, tramite il suo profilo Instagram, in risposta ad una pesante accusa. “Alla gente che continua a chiedere se sarà in puntata, la risposta è no. Perché lui se ne sbatte il c... di Giulia. È solo un malato di business”, è il messaggio che compare tra i commenti. Lo vede Andrea Damante, che replica alla polemica: “Si che ci sono, caso umano!”. Chissà se ci scapperà una sorpresa per la sua dolce metà: nei giorni scorsi si è vociferato di un ingresso nella Casa più spiata d'Italia per fare una proposta di matrimonio alla sua Giulietta. Forse è arrivato il momento giusto?

