BANDIDAS/ Su Rai Movie il film con Salma Hayek e Penelope Cruz (oggi, 13 novembre 2017)

Bandidas, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 1 novembre 2017. Nel cast: Salma Hayek e Penélope Cruz, alla regia Joachim Rønning e Espen Sandberg.

13 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST SALMA HAYEK

Il film Bandidas va in onda su Rai Movie oggi, lunedì 13 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata prodotta nel 2006 grazie a una collaborazione tra case di produzioni Francesi, Messicane e Americane, vede inoltre la regia congiunta di Joachim Rønning e di Espen Sandberg, professionisti che durante la lavorazione hanno diretto attori del calibro di Salma Hayek e Penélope Cruz. Il lavoro cinematografico gode delle belle musiche composte da Éric Serra ed è stato distribuito in Italia dalla 01 Distribution. Il film, è già stato visionato dai telespettatori italiani grazie alla sua passata programmazione all'interno dei palinsesti televisivi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BANDIDAS, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il film analizza la storia di due donne di fatto all'antitesi. Da una parte Maria, figlia di un proprietario terriero, una donna permeata dagli ideali di giustizia che il padre gli ha inculcato, dall'altro Sara figlia di un grosso latifondista messicano che rappresenta la quinta essenza delle donne viziate e poco avvezze al lavoro fisico. improvvisamente le loro vite vengono radicalmente cambiate dall'arrivo di un banchiere americano,Taylor Jackson, che rivendicando il possesso delle terre, stante il mancato pagamento del canone, cerca di acquisire la proprietà dei terreni. Il banchiere non ha scrupoli e in tale contesto, il padre di Maria viene ferito mentre quello di Sara addirittura ucciso. Le due ragazze allora dichiarano una vera e propria guerra al banchiere americano, aiutate dal prete del paese che insieme ad alcuni contadini li copre e riesce a farle fuggire nelle campagne. Le due con caratteri totalmente in contrasto iniziano a collaborare e decidono di iniziare a rapinare coloro che vedono come dei conquistatori senza scrupoli, il loro obiettivo è quello di aiutare la povera gente, anche se questo aiuto è ottenuto con l'aiuto delle armi. Il banchiere che in verità è un malfattore senza scrupoli fa arrivare dal Texas un criminologo, che nelle sue intenzioni dovrebbe aiutarle per l'arresto delle due donne, quest'ultimo si rende però conto che le cattive non sono le banditos e decide a sua volta di aiutarle. Alla fine della trama Jackson commette un errore, egli infatti attirato dall'ingordigia cerca di rapinare un treno d'oro, treno che però viene difeso strenuamente da Maria e Sara. Lo scontro che ne segue porta Sara dinanzi a una scelta, uccidere il malfattore o permettere a costui di uccidere quella che ormai è diventata la sua amica del cuore? La decisione è presto presa, e alla fine tra la polvere rimane il corpo senza vita di Jackson, mentre le due amiche decidono di trasferirsi in Europa per continuare la loro carriera di rapinatrici di banche.

