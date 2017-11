BELEN RODRIGUEZ / Nuovo botta e risposta con Karina Cascella: "Io dico quello che mi pare"

Belen Rodriguez continua ad essere oggetto di discussione per Karina Cascella, critica contro la showgirl e soprattutto contro sua sorella Cecilia al Grande Fratello Vip 2.

13 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Karina Cascella con l'opinionista decisa a dire la sua sull'argomento più discusso del momento: il comportamento di Cecilia e Ignazio Moser davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. La scorsa settimana l'opinionista si era espressa duramente a Domenica Live affermando che la coppia si era chiusa nel confessionale come "due bestie che non aspettavano altro che accoppiarsi". Tale affermazione era stata duramente attaccata da Belen, arrivata a minacciare azioni legali contro la Cascella. Ne è conseguita una nuova dichiarazione di quest'ultima che ha voluto mettere le cose in chiaro in un'intervista su Novella 2000: "Il termine 'bestia' non l’ho usato per dire che Cecilia e Ignazio sono due bestie, ma va inteso nel senso di animale che deve dare sfogo ai suoi istinti (...). Io non ho nulla contro la Rodriguez, sarà bella, sarà brava, sarà famosa, ma non per questo mi faccio mettere i piedi in testa da lei solo perché è Belen Rodriguez. Io dico quello che mi pare".

Belen Rodriguez scende ancora in difesa di Cecilia

Belen Rodriguez non perde di vista i movimenti dei fratelli Cecilia e Jeremias che oggi potrebbero trovarsi a vivere una diretta del Grande Fratello Vip 2 molto complicata: Jere è in nominations e il suo nome si ripete tra i favoriti ad uscire di scena. Per quanto riguarda Cecilia, invece, i telespettatori non hanno digerito il suo comportamento ai limiti della decenza tenuto con Ignazio Moser e per quasto sono in molti a chiedere la sua espulsione insieme allo sportivo. Sebbene siano in molti a credere che i due fratelli siano in qualche modo protetti dalla produzione a causa della loro parentela illustre, Belen fatica a tenere a freno le critiche dei suoi stessi followers arrivati ad esprimersi duramente contro Cecilia nel suo seguitissimo profilo Instagram. Le tante affermazioni hanno quindi reso necessario l'intervento della stessa Belen e delle sue admin costretta a cancellare i messaggi più spinti. Un lavoro non da poco, considerando il gran polverone nato nei social network negli ultimi giorni.

