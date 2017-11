CECILIA RODRIGUEZ/ Lascerà Ignazio Moser per vincere il Grande Fratello Vip 2017?

Cecilia Rodriguez dopo le reazioni dei fan inizia a vedere Ignazio Moser come un ostacolo alla vittoria del Grande Fratello Vip 2017? Intanto arrivano i primi ripensamenti su Francesco Monte

Cecilia Rodriguez

I fan del Grande Fratello Vip 2 continuano a essere divisi di fronte alla relazione fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L'ultima diretta ha fatto sì che Simona Izzo diventasse portavoce di uno dei dibattiti più accesi dei social, sostenendo che l'argentina abbia agito senza lucidità e che abbia sbagliato a lasciare Francesco Monte. Quest'ultimo è infatti diventato idolo delle folle, ma la Izzo ha messo in luce anche un altro aspetto. In precedenza, Cecilia aveva infatti accusato Luca Onestini di aver programmato la sua rottura con Soleil Sorgé solo per conquistare i telespettatori, un dubbio che la regista ha rivolto alla concorrente. La reazione della Rodriguez è stata accesa e anche se in sua difesa è intervenuto Raffaello Tonon, è rimasta comunque segnata da quanto avvenuto in puntata. Durante le nomination, Cecilia è inoltre ritornata sui suoi passi e ha preferito votare Onestini, perché ritiene di non averlo ancora inquadrato bene.

CECILIA RODRIGUEZ, I DUBBI CON IGNAZIO MOSER

Cecilia Rodriguez continua a vivere la sua storia d'amore al GF Vip 2, ma solo a metà. I dubbi che hanno caratterizzato l'inizio del suo flirt con Ignazio Moser non sono di certo passati, tanto che l'argentina alterna ancora lacrime a emozioni più felici. Ci sono stati diversi momenti in cui Cecilia è scoppiata in lacrime al fianco del suo Nacho, per poi riprendersi grazie a stimoli esterni. Questa volta le sue emozioni non sembrano collegate a Francesco Monte, a differenza della settimana scorsa in cui una foto dell'ex fidanzato aveva infastidito particolarmente il ciclista. La sorella di Belen nutre infatti numerosi dubbi riguardo a come il pubblico stia digerendo quanto avvenuto nella Casa, dalla rottura con Monte fino all'unione con Ignazio. Il suo timore è di essere vista come una ragazza facile o poco corretta nei confronti dell'ex fidanzato e della sua famiglia, tanto che si è chiesta in più di un'occasione se avrebbe potuto agire diversamente. Moser è sempre stato al suo fianco pronto a rassicurarla, ma dati i pianti della ragazza, sembra che la sua vicinanza non sia sufficiente. Anzi, i dubbi dell'argentina rischiano di influenzare anche le certezze di Moser.

LE CHANCE DI VITTORIA

Secondo i sondaggi sui social, Cecilia Rodriguez potrebbe arrivare con facilità alla finale del Gf Vip 2017. L'argentina appare quasi intoccabile agli occhi di molti, anche se tanti telespettatori tifano per lei perché incarna il sogno del grande amore sbocciato con Ignazio Moser. In questi giorni, diversi fan hanno infatti inviato dei messaggi aerei alla coppia per sostenerla e per evitare che si intristiscano nel pensare di non essere arrivati al pubblico da casa. Finora un unico aereo invece ha sottolineato il fastidio di alcuni di fronte alla decisione di Cecilia di lasciare Francesco Monte, diventato nel frattempo un vero e proprio idolo delle folle. Le critiche verso l'argentina sono state tali che mamma Veronica ha deciso di dire la sua sui social, rivelando al tempo stesso di aver vissuto in passato una situazione simile a quella della figlia. Travolta da una passione inaspettata, aveva infatti deciso di lasciare il marito Gustavo per un collega di lavoro, un'avventura che alla fine l'ha riportata verso il consorte

© Riproduzione Riservata.