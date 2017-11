CORAGGIO..FATTI AMMAZZARE/ Su Iris il film diretto da Clint Eastwood (oggi, 13 novembre 2017)

Coraggio... fatti ammazzare, il film in onda su Iris oggi, lunedì 13 novembre 2017. Nel cast: Clin Eastwood che ha diretto anche la regia, Sandra Locke e Michael Curry. Il dettaglio.

13 novembre 2017 Cinzia Costa

il film poliziesco in seconda serata su Iris

CLINT EASTWOOD ALLA REGIA

Coraggio..fatti ammazzare, il film in onda su Iris oggi, lunedì 13 novembre 2017 alle ore 23.35. Una pellicola poliziesca che mette in evidenza l'intramontabile fascino dell'ispettore Callaghan. Il film è stato diretto e prodotto da Clin Eastwood che poi interpreta anche il protagonista del film. Si tratta del quarto capitolo dell'epopea cinematografica dedicata all'ispettore più amato della storia del cinema. Nei panni del personaggio di Jennifer Spencer troviamo Sandra Locke, attrice americana che di recente è diventata produttrice cinematografica. Nel 2015 ha infatti prodotto il film che vede protagonista Keanue Reeves, Knock Knock. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CORAGGIO... FATTI AMMAZZARE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Jennifer Spencer, nota pittrice americana, sta pianificando la messa in atto di una terribile vendetta personale. Diversi anni prima la donna, assieme a sua sorella, è stata aggredita e violentata da un gruppo di uomini senza scrupoli. La donna ha deciso che è arrivato il momento giusto per vendicarsi, e così, fredda la prima vittima. Ad indagare sull'omicidio è l'ispettore Callaghan. L'uomo, al momento, è impegnato in un caso molto complesso che ha per oggetto l'incriminazione di un potente boss accusato di aver ucciso una prostituta. Dopo essere scampato ad un terribile attentato ordito dagli uomini fedeli al boss, il capitano del distretto di San Francisco decide di inviarlo a San Paolo, in Brasile. E' proprio nella città brasiliana che la prima vittima del piano di vendetta della Spencer è nata. Nel frattempo anche la pittrice, con un astuto stratagemma, riesce a trasferirsi a San Paolo. Dopo pochi giorni dal suo arrivo la donna uccide il secondo uomo sulla lista, con le stesse modalità con cui ha eliminato il primo. Callaghan continua a seguire le indagini ma, inspiegabilmente, il capo della polizia di San Paolo cerca di insabbiare alcune prove e tiene all'oscuro l'ispettore circa le novità relative al caso. Quasi per fatalità, Harry e Jennifer (non conoscendo le rispettive identità) si incontrano e si innamorano. Nel frattempo la donna mette a segno il terzo omicidio. I due membri superstiti del gruppo iniziano a temere per la propria incolumità. Riuscirà Jennifer a portare a compimento il suo piano di vendetta o verrà fermata in tempo da Callaghan?

© Riproduzione Riservata.