CORINNE CLERY/ “Mamma”, fidanzata e amica-nemica: la vera rivelazione del reality (Grande Fratello Vip 2)

13 novembre 2017 Emanuela Longo

Vera rivelazione di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip è stata indubbiamente Corinne Clery, la popolare attrice francese rimasta nella Casa di Cinecittà solo per tre settimane. Durante la passata puntata, infatti, è stata lei l'eliminata dal pubblico da casa, chiamata così ad abbandonare il reality di Canale 5 proprio mentre si stava lasciando conoscere un po’ di più. Di lei nei panni di gieffina ricorderemo senza ombra di dubbi la sfuriata in diretta tv con Serena Grandi, che ha però ritrovato in studio subito dopo la sua eliminazione, ma anche il commovente confronto con Edoardo Ercole, figlio del marito Beppe e della stessa Grandi ed ovviamente il party di Halloween con l'indimenticabile nuotata in piscina completamente nuda. In tre settimane, dunque, la Clery è riuscita a mostrare le varie sfaccettature della sua personalità: quella che ha sofferto per il rapporto con il figlio del compianto marito e per gli attriti con Serena, ma anche quella più goliardica, perfettamente integrata nel gruppo dei giovanissimi, pronta a divertirsi ed a divertire e senza mai sottrarsi ad un sorriso o alle varie attività proposte, anche quelle più “audaci”. C'è poi un'altra ampia parentesi, quella legata alla sua relazione con Angelo Costabile, apparentemente fragile ma che a quanto pare resiste anche dopo tre settimane di dura prova e lontananza.

IL RAPPORTO CON IL COMPAGNO ANGELO COSTABILE

Dal bagno nuda in piscina all'uscita dalla Casa senza intimo: Corinne Clery è stata anche questo nel corso dell'edizione che l'ha consacrata grande intrattenitrice. Prima della sua eliminazione, non è mancato il confronto con Angelo Costabile, suo compagno da ormai sette anni, il quale da fuori ha dovuto fare i conti con ciò che la francese pensa realmente di lui. Nonostante la sua delusione in alcuni frangenti, il giovane ha deciso di restare al suo fianco facendole anche una sorpresa nell'ultima puntata del lunedì e facendole credere di aver conosciuto un'altra durante la sua assenza. In realtà si trattava solo di una simpatica bassotta che a quanto pare andrà ad aggiungersi agli altri amici a quattro zampe, grandi amori di Corinne. Ma le tre settimane di lontananza sono riuscite a consolidare la sua relazione con Angelo? A quanto pare sì, almeno stando alle dichiarazioni di quest'ultimo che, ospite di Barbara d'Urso e della trasmissione Pomeriggio 5, nei giorni scorsi ha raccontato quanto accaduto dopo l'uscita dal GF Vip della sua compagna: dalla cena al dopo cena il passo è stato brevissimo e secondo i racconti di Costabile, la Clery avrebbe ritrovato un'energia grandiosa proprio grazie alla sua esperienza al Grande Fratello Vip, tanto da farla apparire, sempre a detta di Angelo, "una ventenne".

SERENA GRANDI: FINE DELLA GUERRA FAMILIARE?

Sarà interessante ora capire come evolverà anche il suo rapporto con Serena Grandi. Dopo aver condiviso lo stesso marito e dopo anni di silenzi ed accuse reciproche, al Grande Fratello Vip abbiamo assistito anche ad una sorta di guerra familiare condita da offese e scontri in diretta tv. A sancire la pace a distanza sarebbe stato proprio Edoardo Ercole ed anche dopo la sua uscita con un abbraccio sarebbe stata sancita la pace tra le due attrici, dopo anni di veleni. "Serena mi ha attaccato per tanti anni dicendo cose non vere, però se mi chiedi scusa ti perdono. Poi non saremo migliori amiche, ma sicuramente ci parleremo", ha commentato a Blogo dopo la sua eliminazione. "Il passato non è che si dimentica di colpo, ma nella vita si va avanti", aveva aggiunto, ribadendo come l'affetto per Edoardo, considerato la vera "vittima" dei loro screzi, sia servito a rimettere in parte le cose al loro posto. Certamente quella vissuta nella Casa di Cinecittà, sotto gli occhi indiscreti delle telecamere, resterà per la Clery un'esperienza unica, una "prova psicologica" senza eguali e totalmente differente rispetto a quella vissuta proprio con il compagno in occasione di Pechino Express. Se quest’ultima aveva rappresentato per lei più una prova fisica, il GF Vip le ha fatto riscoprire molti ricordi e cancellare vecchi dolori, senza mai perdere quell'entusiasmo che l'ha caratterizzata dall'inizio alla fine.

