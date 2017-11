CRISTIANO MALGIOGLIO/ Pronto a nominare Ignazio Moser (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2 a finire al centro di uno scontro durante l'ultima diretta, con Ignazio Moser

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2 a finire al centro di uno scontro durante l'ultima diretta. Anche se gli animi non si sono accesi come previsto, il paroliere è stato infatti tacciato da Ignazio Moser di fare il doppio gioco e per questo ha deciso di votare a sua volta il ciclista. L'eliminazione di Corinne Clery ha inoltre ristretto la cerchia di legami intrecciati all'interno della Casa, ma sembra proprio che il cantante abbia riflettuto molto sulle parole che gli ha detto Alfonso Signorini nell'ultima puntata. Il direttore di Chi gli ha infatti suggerito di cambiare strategia di gioco e di unirsi di più agli altri concorrenti, lasciando sottintendere che un eccessivo isolamento potrebbe portarlo verso l'eliminazione in tempo record. In seguito a questo evento, Malgioglio ha deciso infatti di essere più presente nella Casa e addirittura di attardarsi più del solito nella fascia serale. Lo abbiamo visto mangiare spesso con gli altri concorrenti e fare di tutto per accattivarsi le simpatie degli inquilini più adulti.

CRISTIANO MALGIOGLIO: PRONTO A RESTITUIRE IL "FAVORE" A IGNAZIO MOSER?

La cena al club dello scorso giovedì ha messo in luce la decisione di Cristiano Malgioglio per le nomination di questa sera. Il concorrente del Gf Vip 2 sembra infatti deciso a votare Ignazio Moser per via dello sgarro fatto in precedenza, nonostante gli abbia già restituito la patata bollente la settimana scorsa. Il paroliere si è trovato infatti d'accordo con i dubbi di Raffaello Tonon riguardo a Ignazio e sulla possibilità che stia mascherando fin troppo i suoi veri pensieri, svelando solo adesso la sua vera strategia di gioco. Malgioglio ha sottolineato di contro di non avere più alcuna paura a dare i voti, come invece accaduto finora, pronto anche a scontrarsi con gli altri concorrenti se necessario. Sembra tra l'altro che la motivazione data da Moser in precedenza sia la stessa fornita da Cecilia e Jeremias Rodriguez nelle fasi precedenti e proprio per questo potrebbe far parte di una strategia ben precisa da parte dei tre concorrenti, che fra legami sentimentali e di convenienza sembrano aver programmato i prossimi step da seguire.

IL RICORDO DELLA MORTE DEL PADRE

I fan del Gf Vip 2017 sembrano essersi trovati d'accordo nelle critiche rivolte a Cristiano Malgioglio durante l'ultima puntata. Un duro colpo sferzato da Corinne Clery durante la famose lite con il paroliere e sottolineato nell'ultima diretta da Ignazio Moser, che ha riportato in luce uno dei dubbi più accesi dei telespettatori: Malgioglio fa il doppio gioco? Dal suo canto il paroliere ha trascorso gli ultimi giorni fra alti e bassi, fra pianti e risate. In particolare, lo scorso giovedì ha affrontato un confessionale particolarmente duro, in cui ha ricordato gli ultimi momenti di vita del padre scomparso. Malgioglio non si perdona infatti di essere stato assente la notte in cui il genitore è morto, nonostante abbia fatto di tutto per curarlo in casa negli ultimi anni di vita. Il concorrente ha rivelato il tutto agli altri compagni di casa, ricevendo l'affetto di diverse persone, per poi finire a parlare ancora una volta del motivo che lo ha spinto a partecipare al programma: fare prevenzione per la lotta contro i tumori.

