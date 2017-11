CRISTIANO RONALDO È DI NUOVO PAPÀ / La compagna Georgina Rodriguez ha dato alla luce Alana Martina

Cristiano Ronaldo è diventato papà per la quarta volta: il benvenuto alla figlia Alana Martina è stato fatto su Instagram insieme alla compagna Georgina Rodriguez e al primogenito Cristiano.

13 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è diventato papà per la quarta volta. L'annuncio è stato fatto qualche ora fa dal campione del Real Madrid su Instagram dove ha scritto: "Alana Martina è nata! Geo e Alana stanno bene! Siamo tutti molto felici!" Insiema a tali parole ha pubblicato anche una foto insieme alla neo-mamma Georgina Rodriguez oltre che al primogenito Cristiano Junior, di sette anni. È la prima volta che il calciatore decide di mattere su famiglia insieme ad una sua fidanzata ufficiale: in passato aveva infatti preferito non legarsi sentimentalmente alle madri dei suoi due figli. Oltre a Cristiano Jr anche i gemelli Mateo ed Eva, nati lo scorso giugno, erano venuti alla luce in seguito ad una gravidanza surrogata e la generalità delle loro madri non era mai stata resa nota. In tal caso, Cristiano Ronaldo si era rivolto ad una clinica negli Stati Uniti, optando per un'allargamento di famiglia privo di legami sentimentali. Questa volta, però, le cose sono ben diverse: la storia d'amore con la bellissima Georgina Rodriguez prosegue infatti da parecchi mesi e la coppia potrebbe crescere insieme la piccola appena venuta alla luce.

Cristiano Ronaldo di nuovo papà: le congratulazioni dei fan

Cristiano Ronaldo è diventato papà per la quarta volta, pareggiando il conteggio dei propri figli: ora sono due i maschietti e due le femminucce, anche se a detta di molti suoi fan tale dato è destinato ad aumentare. Dopo la pubblicazione dell'annuncio ufficiale, sono stati molti a complimentarsi con lui per il lieto evento. La sua pagina Instagram, che può contare di circa 115 milioni di followers, è lettaralmente esplosa con dichiarazioni e congratulazioni in ogni lingua. In poche ore sono stati più di sette milioni i likes alla foto con una schiera lunghissima di commenti: tra chi si limita alle sole congratulazioni, a chi ha perso il conto sul numero dei pargoli in casa Ronaldo, a chi invece invece si dice certo che non sia finita qui, le dichiarazioni sono numerosissime e sicuramente destinate ad aumentare nel corso delle prossime ore (clicca qui per vedere lo scatto pubblicato dal campione di calcio e leggere i commenti da parte dei suoi followers).

