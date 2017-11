Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cosa hanno fatto nell'armadio?/ Video, espulsi in diretta? (GF VIP 2)

13 novembre 2017 Anna Montesano

Anche nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2 uno degli argomenti principali sarà la storia nata tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Molte le cose accadute nel corso di questa settimana: è in particolare un video ad aver fatto particolarmente discutere il pubblico del reality show di Canale 5. Sono infatti diventate virali in poche ore le immagini di Cecilia e Ignazio chiusi solo per metà in armadio nel pieno di quello che sembra un atto a luci rosse. Un video che ha scatenato polemiche, accuse al Grande Fratello e a chi, dallo studio di Canale 5, non redarguisce la coppia per atti visti anche da minori. È per questo che negli ultimi giorni sul web si è aperta una vera e propria petizione da parte del pubblico offeso o dispiaciuto da queste immagini, che chiedono addirittura la squalifica di Cecilia e Ignazio per atti osceni.

SQUALIFICA PER LA COPPIA?

Si è così iniziata a diffondere l'indiscrezione secondo la quale il Grande Fratello abbia preso in considerazione la possibilità di intervenire in questa situazione e squalificare sia Ignazio Moser che Cecilia Rodriguez, decisione che potrebbe arrivare proprio questa sera in diretta, anche se pare che in confessionale Ignazio e Cecilia siano stati poi ammoniti dalla redazione per le loro "eccessive effusioni". Intanto nella Casa il percorso della coppia è continuato senza particolari intoppi o preoccupazioni e quindi ignari dell'opinione del pubblico a casa fino a quando, sabato sera fuori dalla Casa, qualcuno ha urlato alla Rodriguez "Cecilia, sei la vergogna d'Italia". Una frase dura che ha messo la ragazza sull'attenti. Forse per la prima volta la ragazza ha fatto prevalere la ragione all'istinto ed è per questo che si è allontanata da Ignazio, scossa da parole così forti. Inevitabilmente questa sera verrà affrontata questa situazione e finalmente verrà fatta chiarezza su tutto.

