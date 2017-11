Cecilia e Jeremias protetti dal GF Vip?/ Sospetti e segnalazioni social: fischi vietati e televoto “truccato”?

13 novembre 2017 Silvana Palazzo

Cecilia e Jeremias protetti dal GF Vip?

“Non fischiate Cecilia e Jeremias” ed è subito bufera. Un messaggio negli ultimi giorni ha fatto il giro dei social, scatenando l'ira dei telespettatori del Grande Fratello Vip. I fratelli Rodriguez sono “protetti” dagli autori del reality show? Il sospetto sta circolando in rete, dove sono state raccolte le segnalazioni di chi ha seguito la puntata scorsa in diretta dallo studio di Cinecittà e da parte di chi si è organizzato per partecipare a quella di oggi. “Vi chiedo di essere meno rumorosi! Magari non applaudite, ma non fate fischi! Provate a capirmi”, scrive l'organizzatore di un pullman, secondo una pagina Instagram. Questa voce, della quale per il momento non ci sono affatto prove, è stata rilanciata da un'altra persona, che avrebbe avuto un'esperienza diretta: “Lo hanno detto anche a me - ha scritto su Twitter - Sarò in studio lunedì e mi hanno detto che se fischiamo i Rodriguez ci cacciano”. Queste segnalazioni, che riguardano la reazione del pubblico al confronto tra Simona Izzo e Cecilia Rodriguez, hanno scatenato una dura reazione dei telespettatori: “Se anche quel messaggio dei fischi fosse fake, conosco persone che erano in studio e son state ca**iate e minacciate di non farli più entrare”, scrive un'altra utente. Chissà se il programma interverrà ufficialmente per spazzare via i sospetti che stanno crescendo ora dopo ora.

LA SEGNALAZIONE SULL'IRA DI SIGNORINI...

C'è un altro aspetto di questa vicenda che ha alimentato i sospetti di chi segue il Grande Fratello Vip, ma anche su questo al momento non ci sono conferme. Si è vociferato di una dura reazione di Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del reality. Pare che l'opinionista abbia perso le staffe con il pubblico ospite a Cinecittà: durante la pubblicità si sarebbe arrabbiato con le persone presenti in studio per aver fischiato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il pubblico però avrebbe ignorato l'ira di Signorini, continuando a contraddire la nuova coppia con i fischi. E poi ha replicato attaccando l'opinionista sui social, accusandolo di essere parziale. Signorini ha sempre sostenuto la relazione, mentre il pubblico non ha digerito i comportamenti dei due ragazzi, colpevoli di aver mancato di rispetto all'ex di lei Francesco Monte. Per alcuni telespettatori Alfonso Signorini starebbe proteggendo e difendendo Cecilia Rodriguez a causa della sua amicizia con la sorella Belen. E non gli perdonano la disparità di trattamento con Giulia De Lellis, spesso attaccata dal giornalista di essere “una ignorante”.

E I SOSPETTI SUL TELEVOTO...

I sospetti su un'eventuale “protezione” da parte del Grande Fratello Vip nei confronti dei fratelli Rodriguez sono cresciuti anche per via di numerose segnalazioni relativa al televoto della scorsa puntata, quello relativo alla seconda eliminazione che poi si è rivelata “fasulla”. Salvare o eliminare Jeremias Rodriguez? Questo è stato chiesto al pubblico, che però ha riscontrato qualche problema con il televoto. Sono stati segnalati problemi con l'applicazione Facebook, il sito del Grande Fratello Vip e pure Messenger. Diversi utenti hanno pubblico foto nelle quali dimostravano di non riuscire a votare per decidere le sorti di Jeremias all'interno della casa. A dir la verità la stessa Belen Rodriguez su Instagram Stories si è lamentata del fatto che non riusciva a votare per salvare il fratello. Un video di un utente ha dimostrato che il sistema del televoto andava in crush quando si cliccava su Jeremias, quindi era impossibile votare contro di lui. Il sistema era truccato? I dubbi serpeggiano sui social.

Siamo arrivati alla frutta! Caro @grandefratellovip se continuate così il prossimo anno lo guardate solo voi e i vostri parenti #GFvip pic.twitter.com/1QbdMFQoo4 — Gfvip_Trash (@gfvip_trash) 10 novembre 2017

Ma che metodo hanno inventato per salvare Jeremias? I voti si spostano? Malgioglio non si può votare! Schifo!#GFvip #gfvip2 pic.twitter.com/947oQt6NWx — RAGAZZO COMUNE (@RAGAZZO_COMUNE) 7 novembre 2017

