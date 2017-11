Chi ha spedito il messaggio a Luca Onestini?/ Giulia Latini autrice della dedica romantica? (GF VIP 2)

Luca Onestini ha ricevuto un messaggio aereo da un mittente anonimo: i fans si chiedono chi sia e spunta il nome dell'ex corteggiatrice Giulia Latini (GF Vip 2).

13 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Luca Onestini

Luca Onestini torna al centro del gossip per un messaggio aereo ricevuto domenica, 12 novembre. Come sempre, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017, i fans hanno fatto sentire la loro presenza ai nominati della settimana tra i quali c’è proprio Luca Onestini. L’ex tronista ha così ricevuto un messaggio che lo ha reso felice ma che gli ha lasciato tanti punti di domanda. “Scriverò nel tuo cuore. Sì? Unknow”, è il testo del messaggio anonimo arrivato a Luca. Chi sarà ad aver inviato l’aereo all’ex tronista? Sui social, i fans hanno immediatamente cominciato a fantasticare. Esclusa Soleil Sorgè che è felice accanto a Marco Cartasegna, è spuntato il nome dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Latini che, nei giorni scorsi, ha rivelato di aver sentito Luca prima del suo ingresso nella casa del GF Vip 2. Giulia, successivamente, ha anche ammesso di provare ancora un affetto per Luca anche se ha aggiunto di non avere più alcun interesse sentimentale. A confondere le idee a Onestini, tuttavia, è stato anche Ignazio Moser.

IGNAZIO MOSER CONOSCE IL MITTENTE DELL’AEREO

Dopo aver letto il messaggio aereo ricevuto da Luca Onestini, Ignazio Moser si è avvicinato all’ex tronista e gli ha detto: “Io lo so, pensaci bene…”. Ignazio ha poi sussurrato all’orecchio di Luca in nome in questione. Onestini, naturalmente, non ha svelato l’identità della persona indicata da Ignazio ma i fans sono sicuri che anche il ciclista abbia pensato a Giulia Latini. Quest’ultima, inoltre, pochi giorni fa ai microfoni di ‘Non succederà più’, il programma condotto da Giada Di Miceli, in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha detto: “Una cena con lui? Per ora, com’è la situazione, lo escludo però Dio vede e provvede. Ci sarebbero dei grandissimi problemi di fiducia. Io voglio tanto bene a Luca, nel mio piccolo sto cercando di sostenerlo perché mi ricordo i bei momenti. Poi io vivo alla giornata e di qui a 1 mese, una settimana o 10 anni non posso sapere cosa accadrà”.

© Riproduzione Riservata.