DANIELE BOSSARI/ Sempre più favorito per la vittoria? (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2017 Daniele Bossari è un riferimento per gli altri inquilini, a partire da Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. E sogna un altro figlio con la sua Filippa

13 novembre 2017 Fabio Belli

Daniele Bossari

Per molti è il vero favorito di questa edizione 2017 del Grande Fratello Vip. Daniele Bossari ha sicuramente colpito il pubblico e anche i coinquilini per la sua pacatezza, la sua capacità di rispettare le opinioni altrui e anche dei mantenere un equilibrio che non tutti stanno riuscendo ad avere all’interno della casa. Ma non è stato sempre così, gli inizi sono stati difficili per tutti e anche Daniele si era ritrovato al centro di una polemica piuttosto infuocata con Jeremias Rodriguez, che era stato molto duro nei confronti di Bossari. Proprio Jeremias ha avuto grande spazio nell’ultima puntata, ritrovandosi eliminato ma poi riammesso nella casa grazie al televoto. Oltre alla sorella Cecilia, probabilmente il più felice del “recupero” di Jeremias è stato proprio Daniele Bossari, visto che il fratello di Belen aveva già avuto modo di scusarsi con l’ex veejay per il suo comportamento, dando adito ad un chiarimento che è stato di fatto il preludio alla nascita di una bella amicizia.

JEREMIAS COME UN FRATELLO

Dopo il ritorno di Jeremias Rodriguez nella casa, Daniele Bossari si è confrontato con lui e ha avuto modo anche di commuoversi ascoltando le parole che in giardino l’ormai grande amico gli ha dedicato. Un’intesa solida che potrebbe ormai durare anche fuori il contesto televisivo, visto che Jeremias sembra aver gettato la maschera e aver deciso di fidarsi della figura di Daniele, che potrebbe essere per lui quella di un fratello maggiore. Proprio quella caratteristica che sta rendendo Daniele Bossari uno dei personaggi più amati della casa, tranquillo e concentrato anche grazie al fortissimo legame con la moglie Filippa Lagerback, madre di suo figlio e moglie che tiene di fatto Daniele fuori da flirt e presunte storie che a volte possono rivelarsi anche controproducenti per il gioco, basti pensare alle critiche ricevute da Ceclilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo che la sorella di Belen ha deciso di lasciare in diretta lo storico fidanzato, Francesco Monte.

IL MESSAGGIO DI FILIPPA LAGERBACK

Problemi che non riguardano Daniele Bossari, che anzi dall’interno della casa del Grande Fratello Vip ha avuto modo di lanciare un messaggio alla sua Filippa, quello relativo al fatto di volere un altro figlio con lei. Messaggio raccolto al volo dalla bella conduttrice svedese, che ha postato sui social una foto che ritrae la coppia abbracciata col pancione di Filippa in bella vista, quando era in attesa del primo figlio. Testo del post: “Stavi dicendo, baby?”, come a voler dire di essere pronta ad assecondare la voglia di paternità di Daniele una volta terminata l’esperienza del GF Vip. Insomma, per il conduttore le cose sembrano andare a gonfie vele sia all’interno sia all’esterno della casa, ed i fans sul web hanno ormai indicato Bossari come una sorta di predestinato verso la vittoria finale: i meccanismi del gioco rendono possibile ogni sviluppo, ma la fiducia di cui gode Daniele (che recentemente ha anche chiacchierato a lungo con Luca Onestini, a riprova di come il gruppo lo trovi un punto di riferimento) sembra davvero il pass ideale verso la vittoria.

