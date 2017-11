DELITTO PERFETTO/ Su Rete 4 il film con Michael Douglas (oggi, 13 novembre 2017)

Delitto perfetto, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 13 novembre 2017. Nel cast: Michael Douglas e Gwyneth Paltrow, alla regia Andrew Davis. Il dettaglio della trama.

13 novembre 2017

Il film noir in prima serata su Rete 4

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il film Delitto perfetto va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 13 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata prodotta nel 1998 ed è stata diretta da Andrew Davis. La pellicola ascrivibile al genere noir con connotazioni sentimentali si basa su un soggetto scritto da Frederick Knott, con quest'ultimo che prende come spunto il capolavoro "Il delitto perfetto" di Alfred Hitchcock. Buono il cast di attori, tra di essi spiccano Michael Douglas e la bellissima Gwyneth Paltrow, buone anche le musiche composte da James Newton Howard. Il film è stato già programmato diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di pubblico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DELITTO PERFETTO, LA TRAMA DEL FILM NOIR

La storia parla della vita di Steven Taylor un magnate americano della finanza, attraente e nato ricco ma che durante l'ultimo periodo attraversa una grave crisi finanziaria. Stevan è sposato con Emily una bella interprete che erediterà un grosso patrimonio, che presta servizio presso le nazioni unite, i due vivono assieme in una lussuosa casa del centro, con la donna che ha una relazione con uno squattrinato pittore, David Shaw, un pittore che nel passato era stato un ladruncolo conosciuto con il nome di Winston Lagrange. Stevan avendo qualche dubbio sulla fedeltà della moglie assolda un detective, e avuta contezza del tradimento della moglie si reca dall'amante di quest'ultima dimostrandogli di conoscere tutto il suo passato. Stevan durante l'incontro mette alle strette il suo rivale e cerca di convincere quest'ultimo di uccidere la moglie, uccisione che gli permetterebbe di ereditare l'immenso patrimonio della donna. L'amante della bella Emily pur controvoglia accetta di dare attuazione al piano, ma la sera dell'omicidio non ha il coraggio di uccidere la donna che ama e manda a casa dell'amante un suo vecchio amico conosciuto in carcere. Il piano non va però come dovrebbe e l'aggressore viene ucciso a sua volta da Emily, la donna viene ritrovata dal marito sanguinante con Stevan che cerca di sfilare le chiavi di casa dalla tasca di colui che doveva essere l'assassino, preso dal panico però Steven non solo sbaglia la chiave, ma non si accorge neppure che l'assassino non è il suo complice. I due uomini una volta resosi conto di quanto accaduto hanno uno scontro, legato soprattutto al fatto che Steven rifiuta al complice il compenso che avevano pattuito per l'assassinio, Steven uccide per questo David ma non sa che l'uomo aveva registrato il loro accordo, e aveva inviato il nastro all'amante. La donna scopre cosi il diabolico piano del marito, e nonostante la paura lo affronta, nella colluttazione ad avere la peggio è l'uomo, colpito al volto dalla pistola che la moglie porta sempre con se. il film si conclude con l'intervento della polizia, con la donna che esausta per quanto accaduta, ferita dal marito e sotto choc che confessa tutto al detective incaricato del caso.

