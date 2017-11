ELISABETTA CANALIS / La disperazione per la morte del cane Piero: "Buon viaggio piccolo guerriero!"

Elisabetta Canalis, disperata per la morte del suo cane Piero, gli dedica un lungo messaggio su Instagram nel quale precisa che non lo dimenticherà mai e gli augura buon viaggio.

13 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis non ha mai nascosto il legame per i suoi cani che hanno rappresentato per lei dei veri figli. Soprattutto i suoi Pinscher Piero e Mara sono sempre stati un punto fermo nella sua vita, seguendola in ogni viaggio tra Stati Uniti (dove risiede) e Italia. In passato i suoi preziosi cagnolini erano stati spesso protagonisti delle sue foto scattate su Instagram anche se negli ultimi mesi erano praticamente spariti dai social network. Il motivo era stato chiarito qualche giorno fa quando l'ex velina aveva pubblicato un'immagine del suo adorato Piero con il collare, in seguito ad una difficile operazione. Il Pinscher non stava bene da tempo e la Canalis sperava che si sarebbe ripreso, trovando in queste sue dichiarazioni la piena approvazione dei suoi followers. Purtroppo però il povero Piero non ce l'ha fatta e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della sua 'mamma'.

Elisabetta Canalis distrutta per la morte di Piero

Elisabetta Canalis ha deciso di condividere con i suoi fan il difficile momento della morte di Piero, il cane al quale era legatissima e che spesso è stato protagonista di foto nei social network. Questa mattina ha infatti scritto un lungo messaggio di addio a colui che ha rappresentato per lei un amore immenso: "Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio. Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l’amore che io ho per te. Ti cercherò in ogni segno, in ogni ombra, in ogni ricordo, ti troverò nell’aria, nel sonno e nei posti che ho vissuto con te. Ti amo da morire a ti porto nel mio cuore fino all’ultimo giorno di questa vita. Buon viaggio piccolo guerriero, mamma non smetterà di pensare a te" (clicca qui per vedere la foto risalente a qualche anno fa in cui Elisabetta appare insieme al suo Piero). Lo scatto in meno di tre ore ha superato i 50 mila likes e tantissimi hanno cercato di esprimere la propria vicinanza e comprensione, soprattutto ricordando le tante foto del passato condivise dalla modella su Instagram.

© Riproduzione Riservata.