Elio e le storie tese a Striscia la Notizia/ Video, ospiti del tg satirico per presentare il musical Spamalot

Elio e le storie tese a Striscia la Notizia: video. Il gruppo ospite del tg satirico per presentare il musical Spamalot. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla band pronta a sciogliersi

13 novembre 2017 Silvana Palazzo

Elio e le storie tese a Striscia la Notizia (Foto: da Facebook)

Stefano Belisari, in arte Elio, ospite oggi a Striscia la Notizia. Il tg satirico ha annunciato sui social che il fondatore dell'amatissimo gruppo Elio e le Storie Tese interverrà oggi. «Ciao Striscia, sono Elio nei panni di Re Artù e sono qui per presentare il nuovo musical Spamalot. Sono contento di essere qui, perché è un ambiente di amici che mi hanno accolto con molto affetto», ha dichiarato Elio in un divertente videomessaggio su Instagram pubblicato proprio da Striscia la Notizia. Il musicista ha quindi svelato in un certo senso la natura della sua presenza a Canale 5, ma ha divertito i suoi fan e quelli del programma anche nelle Instagram Stories: «Ciao a tutti. Come potete vedere ho fatto strada, perché ora sono diventato re. In quanto tale ho avuto il permesso di accedere al museo di Striscia, e in particolare a una zona proibita, quelle delle denunce. E pensate che mancano le ultime».

ELIO E LE STORIE TESE A STRISCIA LA NOTIZIA PER SPAMALOT

Elio e le Storie Tese il mese scorso ha dichiarato lo scioglimento del gruppo, fissato in occasione dell'ultimo concerto del 19 dicembre al Forum di Assago. Per questo Striscia la Notizia nelle settimane scorse ha tributato una delle band italiane più abbronzate da pubblico e critica mandando in onda un esclusivo filmato di trent'anni fa, quando facevano la loro prima apparizione televisiva nel programma Lupo Solitario di Antonio Ricci. Quell'esordio ha segnato l'inizio della loro brillante carriera. Il sodalizio è durato infatti più di trent'anni, ma è destinato a sciogliersi dopo il prossimo concerto. Il gruppo, che ha raccontato con irriverenza e comicità il lato oscuro della cultura italiana, fatto di ipocrisia e mediocrità, è pronto a dire addio alle scene. L'ultima esibizione a dicembre, «poi scadremo come mozzarelle, ma ci potrete consumare anche qualche giorno dopo».

Questa sera abbiamo un ospite speciale a Striscia! @elioelst #striscialanotizia #striscia30 #teatro #spamalot #elio #ospititop #denuncia #museo Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscia_official) in data: 13 Nov 2017 alle ore 11:07 PST

© Riproduzione Riservata.