FABRIZIO BALDASSARRE/ Uomini e Donne, il corteggiatore di Sabrina Ghio conquista il pubblico

Fabrizio Baldassarre, il corteggiatore di Sabeina Ghio ha già conquistato il cuore del pubblico di Uomini e Donne che fa il tifo per lui in vista della scelta finale.

13 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Fabrizio Baldassarre

In poche esterne, Fabrizio Baldassarre ha conquistato il pubblico del trono classico di Uomini e Donne. In attesa di scoprire se riuscirà a fare definitivamente breccia nel cuore di Sabrina Ghio, Fabrizio Baldassarre è diventato il nuovo beniamino del pubblico del programma di Maria De Filippi. I telespettatori, infatti, dopo aver visto le poche esterne fatte da Fabrizio e Sabrina, considerano il corteggiatore adatto a rendere felice la tronista che, da parte sua, ha ammesso di essere rimasta affascinata dai suoi modi di fare. Secondo Sabrina, infatti, Fabrizio più che con le parole parla con i fatti. I gesti concreti del corteggiatore piacciono davvero tanto a Sabrina così come al pubblico che ha promosso a pieni voti il pretendente dell’ex ballerina. “Fabrizio tutta la vita ....uomo ...gli altri ragazzetti capricciosi”, “Fabrizio è il migliore l'unico che la fa divertire .... e poi è bellissimo !!!!!!”, “Vero uomo lo vedo al suo fianco, gli altri no troppo bambini capricciosi”, “è il migliore e il più adatto a Sabrina”, scrivono i fans sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne.

SABRINA SCEGLIE A SORPRESA FABRIZIO?

Dopo l’addio di Nicolò Raniolo, il favorito per la scelta di Sabrina Ghio è diventato Nicolò Fabbri. Tuttavia, Fabrizio Baldassarre è pronto a fare l’impossibile nelle poche settimane che mancano alla scelta di Sabrina per far cambiare idea alla tronista di Uomini e Donne. In poche esterne, Fabrizio è riuscito a conquistare le attenzioni dell’ex ballerina di Amici che, pur essendo molto presa da Nicolò Fabbri, non nasconde il suo interesse per Fabrizio che, contrariamente agli altri pretendenti, agisce come un vero uomo. La scelta di Sabrina, dunque, non è così scontata. La tronista sogna un amore folle e, finora, l’unico che è riuscito a farla sentire donna ma allo stesso tempo a farle divertire è stato proprio Fabrizio. Quest’ultimo, dunque, non ha alcuna intenzione di lasciare il campo libero a Nicolò. Per Sabrina, dunque, le ultime settimane saranno decisive per la scelta.

