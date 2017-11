FAUSTO BRIZZI/ Dieci attrici fanno il suo nome: nuova nota del regista dopo Le Iene, Nancy Brilli lo difende

Fausto Brizzi, in dieci intervistate a Le Iene fanno il nome del regista: lui ribadisce la sua linea con una nota e replica alle accuse. Nancy Brilli lo difende su Instagram.

13 novembre 2017 Emanuela Longo

Fausto Brizzi

Il nome del regista Fausto Brizzi, finora al centro di indiscrezioni e ipotesi, ieri è venuto fuori per la prima volta ed in modo esplicito nel corso della trasmissione Le Iene, andata in onda su Italia 1. Nel nuovo capitolo dedicato al delicato tema delle molestie sessuali con l'inchiesta da settimane condotta dall'inviato Dino Giarrusso, alcune ragazze intervistate, la maggior parte con volto coperto e voce camuffata, citano espressamente: "Il regista è Fausto Brizzi". Sarebbe dunque proprio il noto nome del cinema e della televisione nostrana, a detta delle intervistate, l'autore delle molestie e in taluni casi di vere e proprie violenze sessuali subite da attrici giovanissime o aspiranti tali. Brizzi sarebbe stato citato da "dieci attrici su trenta che abbiamo intervistato", ha spiegato la iena nel nuovo servizio trasmesso ieri sera. "Ci sono anche altri nomi, i personaggi sarebbero molti, noi non vogliamo accanirci su Brizzi ma un terzo delle intervistate parla di lui", ha precisato. A rendere inquietante l'intera vicenda sarebbe il fatto che pur non conoscendosi tra loro, le intervistate avrebbero riportato testimonianze molto simili. Tutte raccontano infatti di "uno studio che però è anche una casa", "uno studio-abitazione, con una vasca idromassaggio, il soggiorno, la camera da letto" e proprio qui venivano invitate per sottoporsi ai provini, prima che la molestia avesse inizio. In alcuni casi si parla di semplici approcci conditi da tentativi di fare massaggi alle aspiranti attrici, in altri di vere e proprie insistenze, contatti fisici, richieste dirette e modi aggressivi. E poi c'è chi dice di aver opposto resistenza e chi si è invece sentita costretta a un rapporto sentendosi immobilizzata e confusa.

LA REPLICA DEL REGISTA DOPO IL SERVIZIO

La domanda ricorrente è sempre la medesima: perché queste ragazze presunte vittime di violenza o molestie da parte di Fausto Brizzi non avrebbero denunciato? "Non ho avuto il coraggio di dirlo alla mia famiglia", è stata la replica di una delle intervistate, consapevole di non poter far fronte economicamente ad una possibile causa contro il noto regista. C'è poi la vergogna e addirittura chi sarebbe stata consigliata a non fare nomi. Ad alimentare i sospetti contro il regista anche la telefonata fatta dall'inviato sul suo cellulare ma che risulta spento: "Lo abbiamo cercato in ogni modo, siamo pronti ad ascoltare la versione di Brizzi in ogni momento, ma anche quella di tutte le altre ragazze che sostengono di aver subìto molestie", ha chiosato Giarrusso. Fausto Brizzi, in realtà ha replicato, come riporta Repubblica, subito dopo la trasmissione e con una nuova nota affidata al suo legale Antonio Marino e nella quale ha ribadito: "In riferimento alla trasmissione Le Iene andata in onda nella serata di oggi, ribadisco di non avere mai avuto rapporti non consenzienti". Le accuse mosse contro il regista intanto hanno sollevato non poche polemiche e reazioni, come quella di Nancy Brilli che questa mattina ha postato una foto su Instagram proprio insieme a Brizzi, scrivendo: "Qui ritiravamo il Nastro d’argento speciale per il cast di EX. Fausto Brizzi con me si è sempre comportato da professionista. Sono sbalordita dalle accuse. Ragazze: I PROVINI NON SI FANNO A CASA DEI REGISTI, ma in produzione o in uno studio di casting". Dalle testimonianze, però, emerge come molte ragazze, a partire da Clarissa Marchese, ex Miss Italia, credevano di essere accolte in teatri e non in un'abitazione adibita a studio.

