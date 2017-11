FRANCESCO MOSER/ Il padre boccia la coppia Ignazio-Cecilia Rodriguez (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser continua la sua relazione con Cecilia Rodriguez all'interno del Grande Fratello Vip 2017. Suo padre Francesco non sembra però gradire molto

Ignazio Moser

Francesco Moser ha riservato parole dure per Cecilia Rodriguez, alla luce di quanto sta accadendo al Grande Fratello Vip fra l'argentina e il figlio Ignazio. I due sono protagonisti di quella che più che una storia d'amore appare agli occhi di tanti fan un'avventura passionale. Sempre più sotto ai riflettori, la coppia nata in Casa non sembra tenere troppo in considerazione la presenza delle telecamere e negli ultimi giorni è ritornata al centro di contestazioni e polemiche sui social. Intanto Francesco Moser invia un altro messaggio tramite i giornali al figlio, augurandosi che possa rientrare al più presto a casa per prendersi cura dell'attività vinicola di famiglia. In un'intervista a Chi, il campione del ciclismo ha infatti sottolineato ancora una volta che Ignazio dovrebbe evitare di "collezionare" una donna dietro l'altra e sembra aver già sminuito la sua futura "nuora". "Fa calendari, ma è un mestiere?" ha chiesto al giornalista papà Moser riguardo alla professione di Cecilia Rodriguez, di cui evidentemente ignorava persino l'esistenza.

IGNAZIO MOSER, LE PREOCCUPAZIONI DEL PADRE FRANCESCO

Francesco Moser non vuole schierarsi contro la decisione del figlio Ignazio di avviare una relazione con Cecilia Rodriguez al Gf Vip 2. Le parole che il ciclista ha rilasciato a Chi lasciano tuttavia intuire che non sia felice di quest'unione: "Se anche dicessi che sono contrario non farei altro che rischiare di allontanarmi da mio figlio". Parole che non lasciano spazio a troppi dubbi e che unite alle affermazioni fatte dal fratello Diego non fanno che mettere ancora più in cattiva luce Ignazio. Durante una puntata di Domenica Live, il fratello di Francesco Moser ha infatti detto chiaramente che il giovane ciclista è noto più per le sue corse verso le ragazze che in bicicletta, uno sport in cui ai suoi occhi non ha mai brillato. Il padre di Ignazio inoltre non avrebbe gradito la decisione del figlio di iniziare il programma con la vendemmia alle porte, attuale punto cardine dell'attività di famiglia.

LE PAROLE DI DIEGO MOSER

Il Gf Vip 2017 non lo vedrà di certo fra gli ospiti, dato che Francesco Moser ha già fatto intuire tramite i giornali come la pensi sul reality e su quanto sta accadendo nella Casa fra il figlio e Cecilia Rodriguez. I due ragazzi stanno diventando sempre più bollenti, ma sembra proprio che il famoso ciclista abbia visto il figlio al fianco di numerose ragazze nel corso degli anni. Gli amici di paese di Ignazio del resto hanno confermato che è un vero e proprio donnaiolo, particolare che ha spinto papà Francesco a lanciare più volte delle raccomandazioni al ragazzo, anche se tramite giornali e mai grazie alla produzione del reality. Francesco Moser non sarebbe infatti contento dell'unione fra Ignazio e Cecilia Rodriguez, soprattutto perché non vorrebbe di certo che il figlio diventasse popolare ma rimanesse all'interno dei confini della “'normalità”. E invece stando a quanto riferito a Domenica Live da Diego Moser, lo zio di Ignazio, sembra proprio che il ragazzo abbia tutte le intenzioni di lasciare la produzione di vini per dedicarsi ai riflettori.

© Riproduzione Riservata.