Filippa Lagerback/ La moglie di Bossari felice per l'avventura del marito al GF Vip 2 (Che fuori tempo che fa)

Filippa Lagerback, nota conduttrice svedese, tra le ospiti di Che fuori tempo che fa, in onda oggi 13 novembre 2017 su Rai Uno a partire dalle ore 22.50

Filippa Lagerback è di certo uno dei volti storici dei programmi di punta di Fabio Fazio e questa sera, lunedì 13 novembre 2017, sarà ospite di Che fuori tempo che fa. La conduttrice svedese ha avuto un ruolo centrale nell'esperienza del marito e conduttore Daniele Bossari, attuale concorrente del Gf Vip 2 ed il più quotato alla vittoria finale del reality. Filippa segue infatti quanto avviene nella Casa senza sosta ed ha espresso spesso il proprio parere sugli attuali inquilini di Bossari, preferendo tuttavia non sbilanciarsi troppo nei commenti. A Un giorno da pecora ha invece sottolineato come il marito sia entrato nel programma per vincere le sue paure, come per esempio farsi vedere senza maglietta. Un percorso che il conduttore ha voluto fortemente per affrontare le sue fragilità e debolezze e da cui appare uscire vincitore. In questi ultimi giorni, la Lagerback ha pubblicato tra l'altro un breve spezzone in cui Bossari le fa una dedica romantica, esprimendole il proprio amore. Clicca qui per vedere il post di Filippa Lagerback.

FILIPPA LAGERBACK, SODDISFATTA E ORGOGLIOSA DI BOSSARI

Il percorso di Daniele Bossari all'interno del Grande Fratello Vip 2 non può che toccare direttamente la moglie Filippa Lagerback. Soddisfatta ed orgogliosa del marito, non ha esitato ad evidenziare come sia uno dei pochi a non aver subito il fascino delle tentazioni alimentate dalla Casa. Alla trasmissione radio Un giorno da pecora ha infatti sottolineato come Bossari sia più concentrato nella meditazione e nel suo percorso personale piuttosto che a guardare le inquiline del reality, lanciandosi in un "evidentemente riesce a trattenersi". In questi giorni, la Lagerback è inoltre intervenuta in un gruppo social creato per supportare il conduttore ed ha espresso il proprio parere riguardo al televoto del fandom diretto a Giulia De Lellis. I fan di Bossari hanno infatti indicato l'ex corteggiatrice come un "problema" da eliminare e sembrano pronti a votare la sua eliminazione. Un dettaglio su cui la conduttrice ha deciso di non esprimersi per evitare di influenzare in alcun modo la scelta del pubblico.

L'ATTIVITA' SOCIAL

In una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Filippa Lagerback ha avuto modo di parlare del suo ruolo a Che tempo che fa. Presenza storica del programma di Fabio Fazio, non nega di considerare il suo compito "piccolo" ed allo stesso tempo funzionale. E' stata infatti la prima ad accettare quel tipo di incarico ed è felice della libertà che le consente, dalla scelta del look fino alle parole da dire. Secondo la Lagerback dopo tutto "si parla persino in silenzio". Attivissima sui social, Filippa ha impegnato i follower in un dibattito interessante sui diversi ritmi di vita e sui modelli da adottare, fra cui proprio il silenzio. La conduttrice svedese preferisce infatti un approccio più tranquillo alla vita ed allontanarsi dalla vita frenetica tipica italiana per dirigersi verso la tranquillità svedese. Nel suo Paese d'origine le cose funzionano infatti in modo diverso che ruota attorno al concetto di "mysa", ovvero la capacità di creare un'atmosfera accogliente e abbassare luci e toni, optare per linee morbide anche per il look e soprattutto respirare piano.

