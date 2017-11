Floriana Lauritano/ La dentista alla ricerca dell’amore dopo la scelta di Mattia Marciano (Uomini e Donne)

Floriana Lauritano, la dentista di Uomini e Donne pronta a trovare l'amore dopo la scelta di Mattia Marciano: tornerà come corteggiatrice del trono classico?

13 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Floriana Lauritano

Floriana Lauritano volta pagina dopo la sua breve esperienza come corteggiatrice di Mattia Marciano. La dentista di Uomini e Donne, nonostante la sua avventura nel parterre del trono classico sia durata davvero poco, ha lasciato il segno per la sua presunta conoscenza con l’ex tronista napoletano. Si dalla prima esterna, il pubblico ha notato un certo feeling tra i due al punto che in molti hanno ipotizzato che i due potessero essere d’accordo per la scelta finale. Ad alimentare i dubbi, poi, sono stati i followers di Instagram tra i quali, Floriana, ha anche alcuni parenti della famiglia di Mattia. I rumors, però, sono stati spenti immediatamente da Mattia che ha concluso il suo percorso sul trono scegliendo Vittoria Deganello. Di fronte alla decisione di Marciano di scegliere a sorpresa la 23enne veronese, Floriana ha mantenuto un atteggiamento impeccabile. La corteggiatrice è rimasta sulle sue senza attaccare o lanciare accuse a destra e sinistra. Anche sui social, infatti, si è limitata a scrivere un post con cui ha dichiarato di non essersi assolutamente pentita di essersi presentata a Uomini e Donne per corteggiare Mattia. “Forse dovremmo pentirci di quello che non facciamo... tira fuori il meglio da questo casino”, ha scritto la dentista.

FLORIANA LAURITANO ALLA RICERCA DELL’AMORE

Dopo la scelta di Mattia Marciano, Floriana Lauritano ha scelto di tornare subito alla sua vita. Innamorata del suo lavoro, la bella Floriana si dedica ai suoi pazienti a cui regala uno splendido sorriso. Tra un’otturazione e l’altra, tuttavia, Floriana spera di poter presto trovare l’amore. La Lauritano, infatti, è arrivata a Uomini e donne per corteggiare Mattia, sperando di aver finalmente trovato il suo principe azzurro. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperava e Floriana è pronta a rimettersi nuovamente in gioco. L’ex corteggiatrice tornerà a Uomini e Donne? Al momento, sul trono, ci sono Paolo Crivellin e Nicolò Brigante che non sembrano essere il tipo di Floriana. Quest’ultima, dunque, cercherà l’amore nella vita di tutti i giorni o aspetterà il prossimo giro?

