Francesco Monte/ Dall’attacco di Teresanna Pugliese alle serate in discoteca (GF Vip 2)

Francesco Monte, dall'attacco di Teresanna Pugliese alle serate in discoteca: l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez volta definitivamente pagina (Grande Fratello Vip 2).

13 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Francesco Monte

Francesco Monte continua ad essere un protagonista indiretto del Grande Fratello Vip 2 pur non essendo un concorrente ufficiale. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez, sua fidanzata da quattro anni, è diventato il beniamino del pubblico che ha cominciato a seguirlo sui social e a sostenerlo ovunque. Per Francesco Monte non è comunque un periodo facile. L’ex tronista, infatti, è costretto anche a guardare le immagini dell’ex fidanzata con Ignazio Moser con cui ha cominciato subito una nuova storia. Nonostante la delusione e la rabbia, però, Francesco Monte non ha mai perso la testa mantenendo un atteggiamento elegante e irreprensibile anche nelle interviste che ha rilasciato in tv. Francesco, nonostante sia apparso freddo, ha assicurato di soffrire per la fine della sua storia con Cecilia a cui ha comunque augurato il meglio.

L’ATTACCO DI TERESANNA PUGLIESE

Francesco Monte viene descritto come la vittima della situazione. Secondo Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Monte, le cose non starebbero esattamente così. Teresanna, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Di Più in cui ha puntato il dito contro il suo ex fidanzato lanciandogli una frecciatina al veleno. "Ora Francesco Monte fa la vittima, il cane bastonato. Ma quando stavamo insieme è stato lui a fare a me quello che adesso Cecilia ha fatto a lui. Chi la fa l’aspetti…" - ha dichiarato Teresanna che ha poi aggiunto - "Sicuramente prima di confrontarsi in diretta con Cecilia e Ignazio si è scritto il discorso. Ha evitato di apparire come un innamorato debole. Ha scelto il modo più elegante per reagire e mi sembra che ne sia uscito alla grande". Teresanna poi, ha concluso così: “Anche perché, appena un mese dopo, lui stava già con Cecilia. Mi aveva dimenticato in fretta. Sarà pure l’idolo di internet, ma con me non è stato così gentiluomo come tanti lo dipingono ora…".

LE SERATE IN DISCOTECA

La fine della storia con Cecilia Rodriguez in diretta tv durante una puntata del Grande Fratello Vip 2017 ha regalato grande popolarità a Francesco Monte che, in queste settimane, è molto richiesto per serate ed eventi. Durante la serata al Vanilla, rinomato locale di Terracina, in particolare, l’ex tronista, accolto da una grande folla di ragazzi e ragazze, come fa sapere il portale Gossip e Tv, ha detto: “Ci stiamo riprendendo”. Nonostante sia ancora innamorato di Cecilia, Francesco sta cercando di riprendere in mano la sua vita e concentrarsi sul suo futuro professionale. Per l’amore, invece, dopo la cocente delusione, c’è ancora tempo. Ora, l'ex cognato di Belen ha solo voglia di realizzare il suo sogno professionale: diventare attore.

