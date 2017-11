GAME OF THRONES 6/ Il trono di spade su Rai 4: il ritorno di Benjen Stark

Questa sera, lunedì 13 novembre, alle 21.05 su Rai 4 vanno in onda due epsiodi della sesta stagione de Il trono di spade. Il ritorno di Benjen Stark.

13 novembre 2017 Redazione

Il trono di spade 6 su Rai 4

IL TRONO DI SPADE 6: EPISODIO 5 “IL TEMPO È GIUNTO”

Stasera, lunedì 13 novembre 2017, alle 21.05 su Rai 4 vanno in onda due episodi della sesta stagione de Il trono di Spade. Si parte con il quinto episodio dal titolo “Il tempo è giunto”. Dopo aver rifiutato l’aiuto di Petyr Baelish che si è offerto di donarle l'esercito della Valle, Sansa insieme a Jon e Davos discutono come creare un grande esercito per riconquistare Grande Inverno. Sansa invia Brienne alla volta di Delta delle Acque, per chiedere l'aiuto militare del prozio Brynden Tully, il Pesce Nero, il quale è asserragliato a Delta delle Acque sotto assedio dall'esercito Frey. A Meereen, durante l’assenza di Daenerys , Tyrion e Varys stringono un'alleanza con la sacerdotessa Kinvara. Intanto Jorah Mormont confessa alla sua regina di aver contratto il Morbo Grigio, e la Targaryen gli ordina di trovare una cura, per poi tornare da lei. A Braavos, Aria continua il suo addestramento con Jaqen H'ghar. Nell’Isole di ferro Euron Greyjoy, zio di Yara e Theon, viene eletto nuovo re. I due fratelli fuggono con alcuni fedelissimi rubando alcune navi. Oltre la Barriera, durante una visione Bran e il Corvo scoprono che il primo Estraneo è stato creato dai Figli della Foresta per proteggersi dagli uomini. Dopo poco il giovane Stark decide di avere una visione senza la supervisione del Corvo: si ritrova così in mezzo all'esercito degli Estranei. Il Re della Notte nota la sua presenza e lo afferra per un braccio. Uscito dalla visione, il Corvo sgrida Bran perché ore il Re degli Estranei lo ha marchiato e sa dove si trova.

IL TRONO DI SPADE 6: EPISODIO 6 “SANGUE DEL MIO SANGUE”

A Braavos, Arya deve uccidere un’attrice, ma dopo aver parlato con lei decide di non assassinarla. L'Orfana, che ha spiato Arya, chiede e ottiene da Jaqen il permesso di poter assassinare la collega. Arya recupera Ago e trascorre la notte lontano dalla Casa del Bianco e del Nero. Ad Approdo del Re, l'Alto Passero rivela che i peccati di Margaery sono già stati espiati e mostra il marito - re Tommen - come nuovo "adepto" della Fede. Il re invia Jaime a riconquistare Delta delle Acque. Intanto Walder Frey ordina ai suoi uomini di riconquistare Delta delle Acque, concedendo di usare Edmure Tully come merce di scambio. Samwell e Gilly arrivano a Collina del Corno, casa dei Tarly. Il ragazzo vorrebbe lasciare lì Gilly e il bambino, mentre lui andrà alla Cittadella. Ma dopo un acceso confronto con il padre, Sam decide di portarla con sé, rubando anche la spada in acciaio di Valyria di famiglia. Daenerys ritrova il suo drago Drogon e convince tutto il suo khalasar a seguirla nella conquista dei Sette Regni. Bran e Meera, ancora in fuga dall'orda di Estranei, vengono salvati Benjen Stark, zio di Bran rimasto disperso da una spedizione tempo fa.

