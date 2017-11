GIULIA DE LELLIS/ I suoi fan la salveranno dall’eliminazione? (Grande Fratello Vip 2017)

Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017, Giulia De Lellis ha deciso di votare Daniele Bossari. In settimana abbraccio tra i due. Oggi lei è a rischio eliminazione

Giulia De Lellis

Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis ha deciso di votare Daniele Bossari in virtù della divisione che ha sempre caratterizzato il loro rapporto. I due concorrenti si sono infatti nominati a vicenda per diverse settimane, per poi concentrarsi su altri nomi. Data la volontà di Giulia di salvare Cecilia Rodriguez e Ivana Mrazova e visto il legame creato con Luca Onestini, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di ritornare ai vecchi schemi. Una scelta che del resto ha fatto anche il conduttore, dando il suo voto alla ragazza. La puntata della settimana scorsa è stata tra l'altro molto difficile per Giulia, che si è ritrovata fra i tre concorrenti che avrebbero potuto subire l'eliminazione. La ragazza è stata infatti lasciata per ultima nel gioco dei voti a catena, per poi ritrovarsi a dover scegliere se eliminare Ignazio Moser o Jeremias Rodriguez. La sua decisione è ricaduta in seguito sull'argentino solo per volontà di quest'ultimo, dato che Giulia è entrata in crisi per l'eventuale dolore che avrebbe procurato in entrambi i casi a Cecilia Rodriguez. Nonostante abbia scongiurato a tutti gli effetti un'eliminazione flash, la concorrente si trova fra i cinque previsti per la nomination di questa sera e dovrà sottoporsi al televoto.

GIULIA DE LELLIS, L’ABBRACIO CON DANIELE BOSSARI

Giulia De Lellis continua a fare un gioco isolato all'interno del Gf Vip 2, anche se alcuni concorrenti hanno notato un suo cambiamento negli ultimi giorni. Durante la cena al club dello scorso giovedì, Raffaello Tonon ha infatti riferito agli altri commensali di aver avuto un riavvicinamento con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonostante si fossero allontanati parecchio fin dall'ingresso dell'opinionista. Un particolare che ha notato anche Daniele Bossari, che negli ultimi giorni ha potuto svolgere un'attività artistica proprio al fianco di Giulia. Quest'ultima ha approfittato della situazione per rivelare di aver trovato grazie all'attività un punto d'incontro con il conduttore, con cui si è lasciata andare a un abbraccio che ha conquistato il cuore dei fan. Un gesto che agli occhi di molti è risultato puro, ma che secondo altri farebbe parte di una strategia della concorrente per riuscire a salvarsi da un'eventuale nomination. Con l'uscita di Veronica e dati gli attriti con Jeremias, Giulia è entrata infatti a far parte della cerchia dei concorrenti più isolati e la sola Ivana Mrazova non basta per scongiurare una futura uscita dal programma.

LE CHANCE DI VITTORIA

Giulia De Lellis non ha di certo perso la sua popolarità fra i fan del Gf Vip 2017, ma ora risulta in netto svantaggio all'interno della Casa. Nell'ultima diretta è riuscita infatti a salvarsi solo perché le concorrenti donne sono meno degli uomini e la conduttrice ha preferito quindi evitare di impoverire ulteriormente il programma dalle quote rosa. Sono rimaste solo in quattro e l'unità che c'era un tempo fra le concorrenti giovani del reality sembra scemare con il trascorrere dei giorni. Giulia è riuscita a mantenere un forte legame solo con Ivana Mrazova e per questo potrebbe aver deciso di conquistare qualcuno degli uomini per scongiurare una futura nomination. Nell'ultima puntata sia Daniele Bossari che Lorenzo Flaherty hanno infatti deciso di votarla e per questo è finita in nomination, ma la De Lellis può contare su un nutrito fandom che finora le ha fatto mantenere il primato della preferita del programma. Le possibilità che perda questo titolo sono quindi molto basse.

