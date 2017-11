GRANDE FRATELLO VIP 2 / Come vedere in streaming e argomenti decima puntata del GF Vip 2017

Grande Fratello Vip 2017: come vedere in streaming la decima puntata del Gf Vip 2, al centro del nuovo appuntamento l'infuocata storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

13 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 2017 torna in onda oggi, lunedì 13 novembre, alle 21.20 su canale 5 con la decima puntata. Quello odierno è un appuntamento imperdibile per i fans del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Sono tanti, infatti, gli argomenti e le questioni che verranno affrontati nel corso della lunga serata. Al centro della puntata ci sarà la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, da due settimane, sono al centro di una vera e propria bufera mediatica che, negli ultimi giorni, ha scatenato accese polemiche al punto che sui social, il pubblico con l’hashtag #CeciliaeIgnaziofuori, chiede la squalifica immediata dei due concorrenti. Secondo quanto affermato nell’edizione delle 12.30 di Studio Aperto, sembra che i vertici del Grande Fratello stiano valutando la richieste dei telespettatori. Cecilia e Ignazio, dunque, rischiano l’espulsione? Per scoprire la verità sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Nel frattempo, vi ricordiamo che la decima puntata del GF Vip 2 potrà essere seguita sia in diretta su canale 5 che in streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset.

TUTTI GLI ARGOMENTI DELLA SERATA: DOPPIA ELIMINAZIONE AL GF VIP 2

Non solo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nella decima puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi e Alfonso Signorini affronteranno tanti temi come il feeling speciale che è nato tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez. La bella venezuelana, questa sera, potrebbe ricevere una romantica sorpresa dal fidanzato Geppy Lama che, dopo aver lasciata in tv durante la scorsa puntata del reality, è tornato sui suoi passi redendosi conto di essere ancora innamorato. Aida, dunque, sarà chiamata a scegliere tra Geppy e Jeremias? Ci sarà poi spazio per l’amicizia speciale che è nata tra Raffaello Tonon e Luca Onestini e della distanza tra quest’ultimo e Jeremias. Come sempre, poi, ci sarà il verdetto del televoto che decreterà il nuovo eliminato tra Malgioglio, Giulia, Luca, Jeremias e Raffaello. Infine, sarà proclamato il primo finalista ufficiale del Grande Fratello Vip 2017 e ci saranno le nuove nomination. Non è da escludere, inoltre, una seconda eliminazione a sorpresa.

