Giuseppe Lama proposta di matrimonio ad Aida Yespica?/ Probabile confronto con Jeremias Rodriguez (GF Vip 2)

Giuseppe Lama protagonista nella nuova puntata del Grande Fratello Vip di oggi 13 novembre 2017: perdonerà Aida Yespica e rilancerà il rapporto o non tornerà sui suoi passi?

Giuseppe Lama e Aida Yespica

Giuseppe Lama sarà sicuramente tra i protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip 2 in onda questa sera, lunedì 13 novembre 2017. Il fidanzato di Aida Yespica ha deciso di lasciare la showgirl venezuelana sette giorni fa: non ha perdonato, almeno inizialmente, l’avvicinamento tra lei e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, altro concorrente del GF Vip. Insieme a Cecilia e il nuovo compagno Ignazio Moser, Aida Yespica e Jeremias Rodriguez hanno preso parte ad una cena nel “Club” della casa e i due si sono gettati prima in un ballo seducente e poi, dirigendosi verso il confessionale, si sono nascosti dietro la famosa tenda e si sono lasciati andare ad un appassionato bacio. Nella diretta della puntata di sette giorni fa Aida Yespica ha negato di aver baciato l’argentino, ma nonostante ciò è arrivata la dura presa di posizione di ‘Geppi’. Ilary l’ha mandata in confessionale, dove ha trovato un cellulare il cui numero era noto a Giuseppe Lama, che poteva decidere se telefonare o meno.

LA CRISI TRA AIDA YESPICA E GEPPI LAMA

Una telefonata che non è mai arrivata però. Successivamente Aida Yespica ha aperto una scatola, contenente un bracciale che i due fidanzati hanno in comune. Giuseppe Lama ha deciso di restituirglielo, accompagnando con il messaggio “certi gesti valgono più di mille parole”. Lasciatasi andare alle lacrime in diretta, Aida Yespica qualche ora dopo ha detto nella casa: “non gli scrivo una lettera, basta. Non ho voglio di pensare, penso a me e basta. Comunque è una relazione di due mesi… poteva risparmiarselo, no?! Non ho fatto niente. Due mesi, sono più qui dentro che quello che ho passato con lui”, sottolineando di voler restare sola. Dopo qualche giorno però Giuseppe Lama ha deciso di fare un passo indietro, presentandosi con in un mano un megafono a Cinecittà, recapitandole un messaggio: “Peste ti amo”. Una mossa, quella del compagno della showgirl venezuelana, che ha mandato in crisi la donna: parlando con Giulia De Lellis, Aida Yespica ha affermato di non sapere come comportarsi, "ora che stavo tranquilla, mio Dio".

ARRIVA LA PROPOSTA DI MATRIMONIO?

Giuseppe Lama si è reso conto di amare ancora Aida Yespica, non volendo dunque rinunciare al rapporto. Una situazione tutta in evoluzione, che potrebbe toccare il pathos principale nella puntata di questa sera: previsto un confronto tra Geppi Lama, Aida Yespica e il terzo incomodo Jeremias Rodriguez, sulla scia di quanto avvenuto due settimane fa tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Secondo le ultime indiscrezioni, raccolte dal settimanale Spy, l’imprenditore è pronto a perdonare la venezuelana ma nutre ancora un forte rancore nei confronti del fratello di Belen Rodriguez, reo di essersi approfittato di un momento di debolezza dell’ex punta di diamante del Bagaglino. Una sera tra musica e alcolici, che hanno fatto avvicinare in modo imprevisto i due: Giuseppe Lama pronto a tornare sui suoi passi, prima però previsto un confronto a tre, con un faccia a faccia con il rivale in amore.

