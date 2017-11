Grande Fratello Vip 2017 / Decima puntata, diretta: doppia eliminazione e primo finalista (13 novembre)

Grande Fratello Vip 2017, ed 2: anticipazioni e diretta del 13 novembre, chi uscirà durante la decima puntata? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser squalificati?

13 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2017

Il Grande Fratello Vip 2 si avvicina a grandi passi verso le sue battute finali. In particolare, la puntata di stasera si preannuncia al cardiopalma, almeno stando alle anticipazioni dell’affidabile BubinoBlog. Due eliminazioni e il primo finalista della seconda edizione del reality vip saranno i temi centrali del nuovo appuntamento in onda su Canale 5. Oltre alla consueta eliminazione che vedrà l'uscita dalla Casa di Cinecittà di uno dei concorrenti nominati, infatti, assisteremo anche ad una seconda eliminazione secca, senza possibilità dunque di poter essere salvato tramite il televoto del pubblico da casa. A meno di un mese dalla finalissima ed alla luce del numero ancora piuttosto corposo di concorrenti, la doppia eliminazione sembra essere la principale strada da percorrere per sfoltire poco alla volta il cast ancora piuttosto ampio. Ma ci sarà anche una seconda sorpresa che renderà adrenalinica la nuova puntata di oggi, ovvero la proclamazione del primo finalista che risulterà così immune nelle successive settimane prima della finalissima del programma e che incoronerà il vincitore. Non mancheranno poi gli argomenti che più interessano il pubblico da casa, ovvero l'affaire Cecilia-Ignazio e la love-story lampo tra Aida Yespica e Geppy. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Occhi puntati sulla coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Si pensava che le puntate spinose del lunedì sera fossero terminate ed invece, al "peggio non c'è mai fine". No, non vogliamo essere apocalittici ma ciò che vedremo stasera, nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip 2, potrebbe avere dell'incredibile. Nessuno di noi vorrebbe trovarsi al posto di Ilary Blasi, alla conduzione di una puntata decisamente più complessa del previsto. I protagonisti principali di stasera saranno - come succede ormai da circa tre settimane - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia di fidanzati incontrollabili, non riescono a dare un freno alla passione ecco perché i loro incontri fisici, si sono distribuiti saggiamente all'interno di tutta la Casa. Dalla suite, alla tenda del confessionale, la capanna dell'amore e addirittura l'armadio. L'ultimo contatto fisico tra i due, ha generato la fortissima polemica. Ecco perché, secondo le anticipazioni del web, la coppia è stata denunciata con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Avendo praticato un rapporto orale in diretta televisiva con minorenni probabilmente all’ascolto, “l’accusa” si fa ancora più sconvolgente: verranno squalificati dal gioco? Questo è ciò che richiede il web.

Ignazio squalificato con Cecilia o si ritira per il dolore al ginocchio?

Nella decima puntata di stasera, scopriremo se Cecilia e Ignazio dovranno abbandonare il Grande Fratello Vip con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Dopo la denuncia e la petizione online, nel corso delle ultime ore, qualcuno è corso dietro le mura della Casa per offendere la sorella di Belen. “Cecilia fai schifo, sei la vergogna d’Italia, certe cose le fai a casa tua. Ci sono i ragazzini che guardano la televisione”, queste le parole urlate in piena notte. La Rodriguez poi, informata dei fatti dal fratello e da Aida, ha mostrato molta tristezza per l’accaduto. Stasera vedremo cosa deciderà di fare il Grande Fratello. Proprio Ignazio a quanto pare, potrebbe anche uscire per colpa di un problema al ginocchio che gli crea molto fastidio. Ed infatti, nel pomeriggio di sabato, il ragazzo si è allontanato dalla Casa del GF Vip per venire visitato da un medico fuori. Rientrando, non solo ha avvertito la fidanzata del caos che sta accadendo in questi giorni ma, ha fatto intendere anche che stasera potrebbe lasciare per permettere al suo ginocchio di guarire nelle migliori condizioni possibili per uno sportivo.

Chi uscirà stasera? Possibile doppia eliminazione e nomination

Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip, ci sarà anche modo di approfondire le dinamiche che riguardano Aida Yespica, lasciata in diretta dal fidanzato. Durante la settimana, Jeremias si è confidato con lei dichiarando di provare un’attrazione. Ma non è finita qui. Il compagno della venezuelana ha fatto un passo indietro confessato di volerla ancora al suo fianco. Ecco perché è andato dietro la Casa ad urlare tutto il suo amore e poi ha mandato anche un messaggio aereo. Adesso la Yespica, appare molto confusa. Secondo le anticipazioni, Geppy potrebbe addirittura entrare per dichiararsi nuovamente e, addirittura, si parla anche di una ipotetica proposta di matrimonio. Poi ci sarà spazio per l’eliminazione: chi uscirà tra Raffaello Tonon, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio e Jeremias Rodriguez? Mentre inizialmente sembrava rischiare molto l’ex tronista, pare che nelle ultime giornate abbia guadagnato terreno. Le ultime news però, ci parlano anche di una possibile seconda eliminazione a sorpresa. Spazio poi, per le prove settimanali e le nuove nomination.

© Riproduzione Riservata.