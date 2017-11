Grey's Anatomy 14 / non va in onda oggi 13 novembre: ecco perché. Anticipazioni 27 novembre: il dolore di Owen

Grey's Anatomy 14 non va in onda oggi 13 novembre: tornerà lunedì 27 con il nuovo capitolo della stagione, che si concentrerà sull'addio di Owen...

13 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Grey's Anatomy 14

Due lunghissime settimane di stop attendono tutti i fan di Grey's Anatomy 14, che dovranno rinunciare delle nuove avventure di Meredith Grey e del suo staff fino al prossimo 27 novembre, data in cui è prevista la messa in onda della nuova puntata. I motivi che si celano dietro a questa pausa sono da ricercarsi nella consueta programmazione americana, che in questi giorni tiene conto del periodo festivo attraverso quello che in gergo vene definito come hiatus. In occasione della celebre festività del Ringraziamento, infatti, la produzione delle serie tv subisce un breve stop della durata di circa due settimane, durante le quali le puntate, di conseguenza, non vanno in onda. Lo stop della messa in onda sul popolare network ABC viene quindi seguito anche dalle reti italiane, per le quali la programmazione prevista va di pari passo a quella statunitense.

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA

Lo staff del Grey-Sloan Memorial si prende una pausa oggi, lunedì 13 novembre e il 20 novembre per lasciare spazio, negli Stati Uniti, al periodo relativo alla festività del Ringraziamento. La consueta programmazione in Italia riprenderà il prossimo 27 novembre, quando sarà possibile assistere alle nuove trame del Medical Drama più amato della tv. La prossima puntata, dal titolo Danger Zone, "Zona pericolosa", vedrà Owen dire addio alla sua amata sorella Megan, che dopo aver fatto ritorno a Seattle ripartirà insieme a Farouk. E a nulla serviranno i tentativi messi a segno da Amelia per calmarlo: Owen, infatti, non riuscirà a trovare sollievo neanche di fronte alla possibilità di rivedere sua sorella nel periodo festivo. Certo che la cosa migliore per Megan sia lasciare la città per raggiungere Los Angeles, il medico non potrà fare a meno di ripensare a quando è stato costretto a separarsi da lei l'ultima volta e, con questo peso sul cuore, continuerà a vivere nel dolore del passato.

