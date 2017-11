IL CLUB DELLE PRIME MOGLI/ Su Canale Nove il film con Diane Keaton e Bette Midler (oggi, 13 novembre 2017)

Il club delle prime mogli, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 13 novembre 2017. Nel cast: Bette Midler e Goldie Hawn, alla regia Hugh Wilson. La trama del film nel dettaglio.

13 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 9

NEL CAST BETTE MIDLER

Il film Il club delle prime mogli va in onda su Canale Nove oggi, lunedì 13 novembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia che è stata diretta da Hugh Wilson e prodotta negli Stati Uniti d'America nel lontano 1996. Il film che si basa su un soggetto scritto da Olivia Goldsmith è stata sceneggiata da Robert Harling, essa è ascrivibile al genere delle commedie, ed è stata più volte programmata sui piccoli schermi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience. Buono il cast di attrici protagoniste, tra di esse si segnalano le belle e brave Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton. Ottime anche le musiche composte e realizzate da Marc Shaiman, un compositore che all'epoca della realizzazione della pellicola era molto ricercato grazie alla sua verve artistica. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CLUB DELLE PRIME MOGLI, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla promessa fatta da quattro amiche, Brenda, Elise, Annie e Cynthia, che fin dai tempi del college speravano di non separarsi mai. La vita però non sempre riesce a far rispettare le promesse fattesi da giovani, e qualche anno dopo solo tre di esse sono sopravvissute. Cynthia infatti nonostante sia diventata ricca viveva una vita infelice a causa dei tradimenti continui del marito, e per questo si era suicidata. Il funerale ha dato l'occasione alle altre tre amiche di rincontrarsi e di ricordare la promessa che avevano fatto ai tempi delle superiori, quando giovani ragazze si apprestavano a vivere le proprie vite. Le rimanenti amiche decidono dopo la funzione funebre di andare a pranzo assieme, e qui scoprono che la loro esistenza ha vissuto momenti simili, tutte infatti dopo aver aiutato i propri coniugi a fare successo erano state lasciate a causa di una donna più giovane ed attraente. Le tre si ingegnano per colpire i loro coniugi, e decidono di farlo li dove sicuramente fanno più male, nelle loro ricchezze. La miccia la accende Elise, la donna scopre che la nuova fiamma del marito è ancora minorenne, e per questo intenta un divorzio che permette di sottrargli tutte le ricchezze al coniuge, grazie all'accordo pre matrimoniale che proprio l'uomo aveva spinto di redigere. I tanti soldi guadagnati sono prestati ad Annie, che grazie all'iniezione di liquidità compra l'azienda del marito e di fatto lo estromette dal potere della sua stessa azienda, con i ricavi a sua volta aiuta Brenda a mettere sul lastrico il suo uomo, allo scopo di chiudere il cerchio e di riuscire a fornire la libertà economica anche alla terza amica. Felici e vincenti le tre aprono un centro di accoglienza a New York, centro che intitolano all'amica defunta che indirettamente è stata la fautrice della riconquista della loro vita, e che per questo sarà sempre ricordata con commozione.

