IL SEGRETO / Camila chiede perdono a Lucia: in passato ha sofferto per causa sua? (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 13 novembre: Camila è felice dell'aiuto dato da Lucia e cerca di discutere insieme a lei del doloroso passato che le ha legate.

13 novembre 2017 Redazione

Il Segreto

La nuova settimana de Il Segreto si aprirà all'insegna di Lucia e della sua preziosa presenza a Los Manantiales. La cubana ha portato gioia e buon umore in un periodo particolarmente difficile sia nella vita di Camila che in quella di Beatriz: la prima continuerà, infatti, ad essere scossa per la perdita del bambino che portava in grembo mentre la seconda non riuscirà a raggiungere il suo scopo, facendosi perdonare da Matias. In questo clima gioioso, irromperà una segreto condiviso dalle due amiche cubane. Camila e Lucia nasconderanno qualcosa sul suo passato, che riporterà ad un amore sofferto che diversi anni prima le aveva portate allo scontro: motivo del contendere era stato Nestor, amato anche da Lucia sebbene lui avesse a quei tempi preferito Camila. Sarà proprio quest'ultima a chiedere scusa all'amica per quanto accaduto: riuscirà ad ottenere il suo perdono o questo scontro sarà portatore di un odio inespresso?

Il Segreto: Raimundo fatica a nascondere la sua gioia

Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio si tornerà a parlare di Matias e della sua nuova vita, dopo la rottura con Beatriz. Il figlio di Emilia deciderà di godere della sua giovane età divertendosi con le ragazze di Puente Viejo. Sarà soprattutto una di loro, Marcela, ad attirare la sua attenzione e a mostrare grande interessamento per l'amico. Nascerà una storia d'amore tra loro? La felicità sarà molto difficile da nascondere per Raimundo, alla vigilia delle sue nozze con Donna Francisca. La coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì lontano dal paese per evitare che le minacce di Cristobal Garrigues si trasformino in realtà. Per questo nessuno dovrà conoscere i loro progetti, a partire da Emilia alla quale sarà difficile tacere un simile segreto. Ma la coppia dovrà tenere gli occhi aperti: l'intendente ha infatti scoperto il loro piano e si prepara a portare a termine la sua vendetta.

© Riproduzione Riservata.