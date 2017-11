IVANA MRAZOVA/ Sarà la prima finalista? (Grande Fratello Vip 2017)

Ivana Mrazova sembra svantaggiata rispetto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, anche se può contare su una schiera di fan pronti a supportarla sui social.

Ivana Mrazova

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2 ha spinto Ivana Mrazova a dare il proprio voto a Cristiano Malgioglio. La modella ha infatti deciso di nominare il paroliere per via delle distanze che si sono create fra loro fin dai primi giorni del reality, preferendo così salvare altri concorrenti con cui ha stretto di più. Nelle ultime settimane, Ivana si è avvicinata di molto ai concorrenti maschi della Casa, diventando una vera e propria campionessa del gioco dei tappi. Una scelta che potrebbe aver fatto per trascorrere il tempo in leggerezza, ma anche per riempire i vuoti creati dall'assenza di Giulia De Lellis. Ivana e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne trascorrono infatti molto tempo insieme, ma la seconda va a dormire prima degli altri e quindi la modella deve trovare necessariamente degli altri compagni di gioco. È infatti una delle ultime ad andare a dormire e vista la vicinanza fra Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser e l'assenza di altre concorrenti donne sveglie fino a tardi, non può fare altrimenti. Nell'ultima settimana ha inoltre ricevuto dei vestiti per l'inverno come gli altri concorrenti, anche se rispetto ai compagni d'avventura è forse una delle poche ad aver ricevuto meno messaggi via aereo.

IVANA MRAZOVA E LE TATTICHE DEGLI ALTRI CONCORRENTI

Ivana Mrazova sembra svantaggiata rispetto agli altri concorrenti del Gf Vip 2017, anche se può contare su una schiera di fan pronti a supportarla sui social. La modella è infatti una delle più gettonate per via della sua simpatia e sincerità, in netto contrasto con l'impressione data ai suoi supporter dagli altri inquilini della Casa. Una cena al club fra i concorrenti maschi adulti ha svelato in verità quale sia il possibile destino di Ivana. Secondo Raffaello Tonon sarebbe sacrificabile e votabile per la nomination di questa sera, anche se l'opinionista sembra aver cambiato idea ed essersi diretto verso Ignazio Moser. Non sembra tra l'altro che Ivana rientri nelle mire di altri concorrenti, dato che per ora l'attenzione di molti è diretta verso possibili doppio giochisti e persone poco chiare. Emerge quindi sempre di più quanto ipotizzato fin dalle prime settimane del programma: la modella potrebbe salvarsi solo perché più anonima agli occhi degli altri concorrenti, decisi a eliminare secondo le antipatie del momento.

L’ATTENZIONE PER LEI DELLA GIALAPPA’S BAND

Il Gf Vip 2017 finora ha consacrato Ivana Mrazova come protagonista della Gialappa's band, diventando uno dei bersagli preferiti del trio comico. La modella non sembra tuttavia avere la stessa popolarità fra i fan, dato che in molti credono che sia fin troppo isolata rispetto al resto del gruppo. Ivana non ha di certo una personalità che la spinge a mettersi al centro dell'attenzione e anche se è incline al gioco, rimane comunque distante da determinate dinamiche. Il suo carattere le permette infatti di cercare spesso il gioco, motivo per cui si è diretta verso il torneo dei tappi, ma c'è da chiedersi se la Gialappa's band non abbia messo in evidenza una simpatia della modella che altrimenti sarebbe passata inosservata. Ivana ha inoltre probabilità di uscire in tempi brevi dalla Casa, ma solo nel caso in cui dovessero risolversi le tensioni interne fra diversi concorrenti. In più di un'occasione, la modella ha rischiato infatti di ricevere la nomination di altri vip del programma, ma è riuscita alla fine a salvarsi per via di liti di vario tipo.

© Riproduzione Riservata.