Ignazio Moser si ritira dal Grande Fratello Vip 2017?/ Problemi al ginocchio e dubbi su Cecilia

Ignazio Moser, concorrente al Grande fratello Vip 2, sta vivendo la sua storia con Cecilia Rodriguez nella casa, ma il pubblico comincia a non essere più dalla sua, rischia la nomination?

Grande attesa per la puntata di oggi del Grande Fratello Vip. Soprattutto per scoprire quali saranno le sorti di Ignazio Moser. Se da casa in tanti chiedono l’espulsione del ragazzo dopo la scena dell’armadio con Cecilia Rodriguez, il giovane ciclista deve affrontare anche dei problemi di natura fisica che potrebbero allontanarlo dalla casa del GF. Sabato mattina, Ignazio è stato costretto a lasciare momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip per alcuni accertamenti per via di un dolore al ginocchio. Cecilia non ha nascosto la sua preoccupazione anche perché, non è da escludere, che Moser potrebbe lasciare definitivamente il reality per risolvere il problema fisico. Qualche giorno fa il ciclista è caduto ed è stato Cristiano Malgioglio ad aiutarlo a rimettersi in sesto, ma sembra che la caduta sia stata più grave di quanto inizialmente immaginato. Sul web, però, c’è chi sospetta che il ciclista stia solo fingendo per far dimenticare il polverone alzato dalle effusioni tra lui e Cecilia - molti fan del reality hanno chiesto la squalifica dei due - e uscire in modo “dignitoso” dalla casa. Stasera scopriremo la verità. (agg. Elisa Porcelluzzi)

L’ACCUSA A MALGIOGLIO DI FARE IL DOPPIOGIOCO

La precedente diretta del Grande Fratello Vip 2 ha sottolineato un attrito inaspettato fra Ignazio Moser e Cristiano Malgioglio. Il ciclista ha, infatti, scelto di votare il paroliere in fase di nomination perché lo reputa un doppiogiochista , scatenando la sua vendetta. Malgioglio ha, infatti, deciso di dare il proprio voto a Ignazio, che tuttavia è riuscito a non finire al televoto. L'ultima settimana è stata inoltre per Moser all'insegna della confusione, che questa volta lo ha colpito in prima persona. I continui dubbi di Cecilia Rodriguez lo hanno infatti spinto a riflettere sulla loro storia d'amore, sempre più 'bersagliata' dalla presenza di Francesco Monte. Poco prima dell'ultima puntata, Cecilia e Ignazio avevano litigato per via di una foto di Monte nascosta dalla prima al di sotto del cuscino. Anche se in seguito il ciclista ha perdonato l'argentina per il gesto, attribuito ad una dimenticanza, la continua altalena di emozioni sembra aver trovato terreno fertile anche nell'umore del neo compagno. Un video in particolare, disponibile a questo indirizzo, dimostra infatti quanto alla fine Ignazio non possa dirsi certo del futuro con la Rodriguez: le continue lacrime della concorrente potrebbero nascondere infatti molto di più di quanto voglia ammettere.

IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ STANNO ESAGERANDO? I DUBBI DEI FAN

Ignazio Moser è riuscito a risollevarsi dalla delusione che ha caratterizzato la precedente settimana al Gf Vip 2. Il concorrente continua a trascorrere ogni suo momento al fianco di Cecilia Rodriguez e sono rari i momenti in cui i due si trovano a dividere gli spazi con gli altri inquilini della Casa. Complice anche la produzione, che in tutte le attività sviluppate in settimana ha deciso di mantenere unita la coppia. Grazie agli aerei inviati dai fan in supporto a Ignazio, quest'ultimo è ignaro della polemica che si è sollevata all'esterno del programma e che ha portato diversi telespettatori a puntare il dito contro di lui. Molti hanno infatti manifestato una forte insofferenza sui social per l'atteggiamento troppo spinto del ciclista, che non solo ha trovato una nuova tenda dietro cui consumare i momenti di intimità con Cecilia, ma ha anche dimostrato di non essere maturato rispetto allo scandalo delle "stelline". I fan non hanno gradito infatti assistere alle sue affermazioni riguardo alla velocità con cui ha consumato il primo rapporto con la Rodriguez.

IL PUBBLICO COMINCIA A STANCARSI DEL CICLISTA…

Il Gf Vip 2017 potrebbe terminare presto per Ignazio Moser, che al di là della traccia amorosa con Cecilia Rodriguez non sta offrendo al pubblico validi motivi per non finire al televoto. Nella fase iniziale del suo flirt, il concorrente è infatti riuscito a salvarsi solo grazie ai sogni ed alle speranze dei fan, che hanno visto nella coppia un amore fin troppo forte da contenere. Con il trascorrere dei giorni diventa invece sempre più evidente agli occhi di tanti telespettatori che i due non si sono trovati grazie a chissà quale disegno del destino, forse perché sono ritornati in mente determinati episodi, grazie all'intervento di Simona Izzo durante l'ultima puntata del reality. La regista ha infatti ricordato al pubblico che Moser ha fatto la 'piovra' con diverse concorrenti della Casa, da Aida Yespica a Ivana Mrazova, per poi fermarsi in via definitiva su Cecilia. Diverso invece il pensiero del ciclista, che più di una volta ha rivelato in confessionale di essere rimasto stupito dell'effetto positivo che ha su di lui l'argentina.

