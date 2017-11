Il Castigatore/ L’uomo che terrorizza Cristiano Malgioglio torna a colpire? (Grande Fratello Vip 2017)

Il Castigatore, il personaggio misterioso del Grande Fratello Vip 2 è pronto per tornare nella casa e terrorizzare Cristiano Malgioglio, la sua vittima preferita.

13 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il Castigatore e Cristiano Malgioglio

Il Grande Fratello Vip 2017, oltre a regalare la popolarità agli inquilini della casa più spiata d’Italia, ha portato alla ribalta anche un altro personaggio intorno al quale vige un alone di mistero. Da alcune settimane, in ogni puntata live del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, irrompe sulla scena Il Castigatore. L’identità del misterioso personaggio non è stata ancora scoperta. Tuttavia, sui social, è diventato un celebrità e le sue mani giganti sono diventate più famose di quelle di Gianni Morandi, celebri per la grandezza. Da settimane, Il Castigatore terrorizza Cristiano Malgioglio che, nei giorni scorsi, ha dovuto anche stirare i suoi enormi vestiti. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata live del Grande Fratello Vip 2017? Il Castigatore tornerà nella casa per la gioia dell’istrionico paroliere?

IL RAPPORTO CON CRISTIANO MALGIOGLIO

Il Castigatore, l’uomo immenso che spaventa i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, ha un rapporto speciale con Cristiano Malgioglio. L’istrionico paroliere, tuttavia, dopo essere rimasto scioccato dalla grandezza del misterioso personaggio, ha ammesso di essere molto affascinato da lui e dalle sue immense mani. Il Castigatore che non parla, secondo Malgioglio, ha un fascino inconfondibile. Nelle scorse settimane, Malgioglio ha sfidato il castigatore a braccio di ferro perdendo naturalmente la sfida. Poi gli ha dovuto stirare le camice ricevendo in cambio un biscotto gigante con la forma della mano del castigatore e, successivamente, dopo aver temuto di essere stato tradito con Raffaello Tonon, è stato nuovamente scelto dal misterioso personaggio per una sfida di karate. Il Castigatore, dunque, sottopone ad una vera tortura il povero Malgioglio che, ogni settimana, deve vedersela con prove fisiche sempre più difficili.

UNA NUOVA SFIDA PER MALGIOGLIO?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2017, il Castigatore è tornato nuovamente nella casa per scegliere due concorrenti da sottoporre ad una prove di tortura. Su chi è ricaduta la scelta del Castigatore? Naturalmente su Cristiano Malgioglio che, tuttavia, per una sera, ha condiviso l’avventura con Cecilia Rodriguez. Il Castigatore, però, nella sfida di tortura, si è fatto aiutare dalla paurosa infermiera che ha terrorizzato Cecilia nonostante la protezione del Castigatore che, per una volta, ha recitato la parte del buono. Il Castigatore, dunque, tornerà nella casa anche questa sera? A quale prova sottoporrà il povero Malgioglio? Per il paroliere, in nomination, potrebbe essere l’ultimo incontro con il Castigatore la cui identità continua ad essere avvolta dal mistero.

© Riproduzione Riservata.