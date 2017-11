JEREMIAS RODRIGUEZ/ Raffaello Tonon e Luca Onestini ancora nel mirino? (Grande Fratello Vip 2017)

Jeremias Rodriguez forte dei suoi fans nella prossima diretta del Grande Fratello Vip 2017 farà guerra a Raffaello Tonon e Luca Onestini? Intanto resta aperto il fronte Aida Yespica

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez ha vissuto una vera batosta durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2, per via dell'eliminazione che avrebbe potuto spingerlo a uscire dalla Casa. Il gioco dei voti fra tutti i concorrenti ha infatti messo in difficoltà Giulia De Lellis, che alla fine ha scelto di eliminare Jeremias su sua espressa richiesta. L'argentino ha voluto salvare in ultima battuta Ignazio Moser, ma in seguito è stato salvato dal televoto e da una preferenza che ha sfiorato il 70% secondo i sondaggi ufficiali. Ritornato nella Casa, ha potuto usufruire di due voti per le nomination e li ha destinati a Raffaello Tonon e Luca Onestini. Il primo ha pagato per il confronto avuto a inizio puntata, in cui la conduttrice ha riportato alla luce un episodio accaduto in settimana. Raffaello è stato infatti minacciato da Jeremias per via della sua decisione di dare la suite a Cecilia e Ignazio Moser e anche se l'argentino ha ritrattato tutto in seguito, ha dimostrato di non aver gradito le sue parole. Luca continua invece a pagare per gli scontri precedenti, in cui il rapporto che li aveva uniti nelle prime settimane si è rotto per via dell'atteggiamento irascibile di Jeremias.

JEREMIAS RODRIGUEZ, I SUOI PASSI INDIETRO

I fan del Gf Vip 2 hanno espresso un forte apprezzamento per l'analisi di Jeremias Rodriguez fatta da Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti sottolineato che l'argentino è solito agire secondo un ciclo di emozioni, in cui crea lo scontro e poi ritratta. Un atteggiamento che diversi telespettatori avevano già evidenziato sui social fin dalle prime settimane del reality. In questi ultimi giorni Jeremias sembra aver fatto diversi passi indietro, dopo lo scoppio di rabbia avuto durante la precedente puntata. Nei minuti successivi alla diretta ha infatti cercato invano un confronto con Raffaello Tonon, rimandato in malo modo dall'opinionista e ripreso invece in seconda battuta dall'argentino. Il concorrente ha infatti riferito a Ignazio Moser di voler risolvere la questione con l'opinionista, ma non con Luca perché non intendeva ritornare ai suoi passi. In realtà lo scorso giovedì ha deciso di parlare con l'ex tronista e di fargli, seppur a modo tutto suo, delle scuse velate.

IL RAPPORTO CON AIDA YESPICA

L'ultima settimana del Gf Vip 2017 ha messo in evidenza un duplice atteggiamento da parte di Jeremias Rodriguez. Dopo aver trascorso i giorni precedenti in modo furioso, per via della possibile eliminazione, l'argentino sembra infatti essere ritornato sui suoi passi su più fronti. Da un lato ha cercato il chiarimento con Luca Onestini, finito in realtà nel vuoto, e dall'altro ha cercato di accorciare le distanze con Aida Yespica. I due sono infatti finiti al centro del gossip per via di un bacio che a quanto riferito da Federica Panicucci a Mattino 5, è stato confermato dalla stessa venezuelana. In questi ultimi giorni la Yespica ha ricevuto diversi messaggi d'amore dal fidanzato Geppy Lama, ma Jeremias non sembra preoccupato del possibile rivale. Complice una serata di pioggia, l'argentino ha deciso di sottolineare alla modella quanto gli sia difficile starle lontano e di come inizi a sentire qualcosa nei suoi confronti. Per alcuni fan sui social il suo improvviso interesse per la Yespica sarebbe in realtà dovuto a una volontà di Jeremias di imitare Cecilia Rodriguez.

© Riproduzione Riservata.