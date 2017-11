LORENZO FLAHERTY/ Che risate col costume della Yespica! (Grande Fratello Vip 2017)

Al Grande Fratello Vip 2017 Lorenzo Flaherty si è divertito, fuori dal rischio dell'eliminazione, nel "gioco dei tappi" a indossare il costume della bella Aida

13 novembre 2017 Fabio Belli

Lorenzo Flaherty

Per Lorenzo Flaherty l’umore all’interno della casa del Grande Fratello VIP è sicuramente al meglio. L’attore è reduce da una puntata serale molto positiva, in cui non ha mai rischiato la nomination nel corso del gioco ad eliminazione a catena, né tantomeno al momento del “tutti contro tutti”, in cui ogni inquilino della casa è stato chiamato a indicare le sue preferenze su chi dovesse uscire dalla casa. Dunque, nonostante siano in cinque in nomination, Lorenzo Flaherty può continuare la sua routine all’interno del reality, dedicandosi anche alla preparazione dei manicaretti in cui si è dimostrato tanto abile nelle ultime settimane, anche se qualcuno ha avuto da eccepire su alcuni metodi, come ad esempio il fatto che l’attori non pensi a risciacquare cucchiai e stoviglie utilizzati per assaggiare le pietanze in cottura. La settimana sta scorrendo comunque abbastanza serenamente per Lorenzo, che si è reso protagonista anche di un divertente siparietto nel corso del consueto “gioco dei tappi”.

QUELLA MANO PROVVIDENZIALE

Una partita serale che rappresenta ormai un classico per gli inquilini della casa, e Lorenzo non si è dimostrato molto in forma nella serata, ritrovandosi a commettere errori che i compagni di gioco gli hanno fatto scontare con una penitenza molto particolare. Lorenzo Flaherty è stato infatti “condannato” ad indossare il costume da bagno di Aida Yespica, e di aggirarsi per casa con il body giallo da piscina della showgirl. L’attore è stato al gioco e si è divertito a sfilare col costume, senza dimenticare di tenere una mano davanti alle parti basse per evitare imbarazzanti incidenti. Flaherty ha saputo sicuramente stare al gioco e la sua simpatia è stata senza dubbio apprezzata dagli altri concorrenti del reality, che si sono divertiti nel veder “rubare” a Lorenzo il costume di Aida. Sicuramente per il protagonista di RIS il momento è positivo dopo alcune settimane precedenti vissute tra diverse difficoltà all’interno della casa.

LORENZO FLAHERTY: UN'ESPERIENZA IN CRESCITA

Lorenzo Flaherty, non va dimenticato, a metà ottobre ha vissuto un’esperienza identica a quella di Jeremias Rodriguez, ritrovandosi di fatto eliminato dalla casa ma ripescato, non grazie al televoto come il fratello di Cecilia, bensì grazie alla busta vincente che lo ha riammesso nel gioco. Una settimana fa ha dovuto invece forzatamente lasciare la casa per effettuare un importante controllo medico. Situazioni particolari che hanno fatto sentire in bilico l’attore e sicuramente non l’hanno inserito nel blocco dei favoriti del gioco, ma allo stesso tempo le credenziali di Lorenzo sono cresciute negli ultimi giorni, e come detto la puntata di lunedì scorso è stata sicuramente positiva sotto ogni punto di vista, con Lorenzo che si sta rivelando, settimana dopo settimana, un punto di riferimento per tutti e anche per il pubblico. E dopo aver visto l’eliminazione ed aver cambiato repentinamente il suo destino, non è detto che Flaherty non possa ritrovarsi nella corsa dei favoriti per la vittoria finale al Grande Fratello Vip.

